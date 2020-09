James Rodríguez verlaat Real Madrid voor avontuur in Premier League

James Rodríguez vervolgt zijn loopbaan bij Everton, zo meldt de Engelse club via de officiële kanalen. Na het succesvol doorlopen van de medische check-up zette de aanvallende middenvelder uit Colombia zijn handtekening onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Volgens verschillende media uit Spanje en Engeland legt Everton tussen de 25 en 30 miljoen euro neer voor James.

Everton en Real waren al enige tijd in gesprek over de transfer van James, die in Madrid op een zijspoor was beland onder trainer Zinédine Zidane. Ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2021 mag de middenvelder vertrekken bij de Koninklijke. James werd in 2014 door Real voor tachtig miljoen euro overgenomen van AS Monaco. De aanwinst van Everton sluit zijn Spaanse periode af met 37 treffers en 42 assists in 125 duels. Hij veroverde met Real onder meer tweemaal de Champions League en twee keer de Spaanse landstitel.

James gaat bij Everton weer samenwerken met manager Carlo Ancelotti. Het tweetal heeft een gezamenlijk verleden bij Bayern München en Real. Director of Football Marcel Brands wist eerder al linkervleugelverdediger Niels Nkounkou (Olympique Marseille) naar Goodison Park te halen. Daarnaast versterkten the Toffees zich reeds met Allan, die voor naar verluidt 25 miljoen euro wordt overgenomen van Napoli.