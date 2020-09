PSV telt miljoenen neer en neemt Philipp Max over van Augsburg

Philipp Max mag zichzelf officieel speler van PSV noemen, zo maakt de Eindhovense club officieel wereldkundig. De 26-jarige linksback doorstond de medische keuring in het Philips Stadion zonder problemen en zette daarna zijn handtekening onder een vierjarig contract. Volgens onder meer het Eindhovens Dagblad is met de transfer een bedrag van acht miljoen euro gemoeid, een som die door bonussen kan oplopen tot ongeveer tien miljoen euro.

Max werd door zijn sterke optredens in het shirt van FC Augsburg recentelijk ook genoemd bij Barcelona, Liverpool, Bayern München en Borussia Mönchengladbach. De keuze van de aanvallend ingestelde linksback is echter gevallen op PSV, waar hij te maken krijgt met landgenoot Roger Schmidt als trainer. Max maakt wellicht donderdag zijn eerste speelminuten in de oefenwedstrijd tegen VfL Bochum. Een officieel debuut is mogelijk op 13 september, als PSV het Eredivisie-seizoen opent tegen FC Groningen.

De kersverse aanwinst van PSV beschikte bij FC Augsburg over een contract dat nog twee seizoenen doorliep. Max kwam uiteindelijk tot 156 duels in het shirt van de Duitse club, met 15 doelpunten en 29 assists als resultaat. De linksback maakte enige jaren deel uit van de jeugdopleiding van Bayern en kwam later ook uit voor Schalke 04 en Karlsruher SC. Max is na Yvon Mvogo (RB Leipzig) de tweede zomeraanwinst van PSV.

“Philipp is een aanvallende back die zijn positie invult zoals wij dat graag zien”, reageert technisch manager John de Jong op de clubwebsite. “Zelf heb ik hem op de Olympische Spelen in 2016 in een paar invalbeurten gezien. Ik was daar voor Lozano en Duitsland zat bij Mexico in de poule. Daarna hebben we hem vaak bij Augsburg zien spelen. Zijn ontwikkeling hebben we goed in kaart. Inmiddels heeft hij bijna 150 duels in de Bundesliga achter zijn naam en nu ontstond er een mogelijkheid om hem te halen. We zijn blij dat het is gelukt. Phillipp voegt naast zijn verdedigende kwaliteiten en drang naar voren ook routine toe en dat kunnen wij goed gebruiken.”

The tweet you’ve all been waiting for ??

He is here. Our new ????. #AnnounceMax pic.twitter.com/bILYiODyos — PSV (@PSV) September 2, 2020

Max kwam dinsdag aan in Eindhoven en staat woensdag voor het eerst op het trainingsveld. "PSV heeft me laten blijken dat ze me al een hele tijd volgen en dat ze me echt graag willen hebben. In de voorbije weken heb ik trainer Roger Schmidt een paar keer gesproken. Zijn manier van voetbal spreekt me erg aan. Net als de club PSV. Ze spelen hier altijd om de prijzen en dat wil ik ook. Het totaalplaatje klopt voor mij. Ik heb er ontzettend veel zin in.”