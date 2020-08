Peter Bosz: ‘Het heeft alleen zin als je gevraagd wordt, en dat ben ik niet’

Ronald Koeman verliet het Nederlands elftal onlangs voor een dienstverband bij Barcelona en dus moet de KNVB op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De naam van Peter Bosz werd al snel genoemd als een van de mogelijke kandidaten, maar de voetbalbond lijkt hier anders over te denken. De trainer van Bayer Leverkusen laat namelijk weten dat hij niets van de KNVB vernomen heeft.

“Het heeft alleen zin om daarover na te denken als je gevraagd wordt. En dat ben ik niet. Dus waarom zou ik daarover nadenken?”, wordt Bosz maandag geciteerd door het Algemeen Dagblad. De ex-trainer van onder meer Ajax en Borussia Dortmund voegt toe wel open te staan voor het idee.

“Bondscoach worden is voor iedere Nederlander een eer. Het is het hoogste wat je in Nederland kan bereiken. Maar in het voetbal draait alles om het moment en dat heb je niet onder controle”, vervolgt de 56-jarige oefenmeester, die nog een tweejarig contract heeft bij die Werkself, echter.

Bosz richt zich zodoende op het nieuwe seizoen met Leverkusen, dat hij waarschijnlijk zal moeten beginnen zonder sterspeler Kai Havertz en spits Kevin Volland. Eerstgenoemde is hard op weg naar Chelsea, terwijl Volland voor een transfer naar AS Monaco staat: “Onze selectie staat helaas nog niet vast. Ik verwacht dat Havertz en Volland niet meer met ons mee zullen trainen. Het is mogelijk dat andere spelers ook zullen vertrekken. Hoe dan ook zullen wij ook wat nieuwe spelers aan moeten trekken”, voegde hij maandag toe tijdens een persmoment.