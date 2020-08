‘Solskjaer heeft na Van de Beek volgende topaankoop in het vizier’

Manchester United heeft Donny van de Beek zo goed als zeker binnen, maar dat betekent niet dat manager Ole Gunnar Solskjaer klaar is op de zomerse transfermarkt. Volgens ESPN onderzoekt de Noorse keuzeheer namelijk de mogelijkheden om Dayot Upamecano over te nemen van RB Leipzig. De centrale verdediger verlengde onlangs zijn contract in Duitsland nog met drie seizoenen. Het is nog niet bekend welk bedrag men overheeft voor de 21-jarige Fransman.

Solskjaer wil zijn selectie nog voor de seizoensopenener tegen Crystal Palace op 19 september versterken, zo klinkt het in de Engelse media. ESPN meldt op basis van bronnen dat de manager van the Red Devils de voorkeur heeft voor het binnenhalen van een centrumverdediger, met Upamecano als belangrijke gegadigde. Solskjaer wil naar verluidt een fysiek sterke en snelle mandekker naast Harry Maguire posteren in het hart van de defensie van Manchester United.

In de vorige verbintenis van Upamecano was een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro opgenomen. In de nieuwe deal is volgens verschillende Duitse media een clausule opgenomen van 42 miljoen euro, een bepaling die na afloop van komend seizoen is te activeren. Bij Manchester United leeft echter de hoop dat er nog in deze transferperiode een deal kan worden gesloten met RB Leipzig. Upamecano werd vanwege zijn sterke optredens van afgelopen seizoen ook al genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal, Chelsea, Manchester City en Paris Saint-Germain.

Solskjaer wil volgens ESPN op korte termijn afscheid nemen van de verdedigers Marcos Rojo, Chris Smalling en Phil Jones en naar verluidt heeft de manager uit Noorwegen ook twijfels over het aanblijven van Eric Bailly en Victor Lindelöf. Hij wil hierdoor de resterende weken van de transferperiode gebruiken om Upamecano los te weken bij RB Leipzig.