Willem II kent eerste horde op weg naar Europa League-groepsfase

Willem II begint zijn route op weg naar de groepsfase van de Europa League met een bezoek aan Progrès Niederkorn. De Tilburgers werden maandagmiddag bij de loting van de tweede voorronde van het toernooi gekoppeld aan de tegenstander uit Luxemburg.

Willem II sloot het afgelopen Eredivisie-seizoen af op de vijfde plek en verdiende daarmee een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Voor de Tilburgers is het de eerste keer sinds het seizoen 2005/06 dat zij Europees voetbal spelen. Om het uiteindelijk tot het hoofdtoernooi van de Europa League te schoppen, zullen er drie voorrondes succesvol doorlopen moeten worden.

Bij Willem II hadden ze IETS meer verwacht van de Europa League-loting... ?? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 31 augustus 2020

Willem II speelt zijn eerste Europese wedstrijd op donderdag 17 september in Niederkorn. Als de manschappen van Adrie Koster doorgaan, melden zij zich in de derde voorronde. PSV stroomt eveneens in in deze fase van het toernooi. Na deze voorronde volgen de play-offs, die als enige over twee duels zullen worden gespeeld.

Naast Willem II gingen maandag ook een aantal clubs van naam de koker in bij de loting. Zo neemt AC Milan het in Ierland op tegen Shamrock Rovers en speelt Tottenham Hotspur in Bulgarije tegen Lokomotiv Plovdiv. De Turkse grootmacht Galatasaray brengt een bezoek aan het Azerbeidzjaanse Neftci PFK en Rangers FC werd gekoppeld aan Lincoln Red Imps uit Gibraltar.