RKC Waalwijk profiteert van goede contacten met Peter Bosz

RKC Waalwijk heeft zich maandag verzekerd van de diensten van Ayman Azhil. De negentienjarige middenvelder wordt voor het aankomende seizoen gehuurd van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, zo maken de Brabanders bekend via de officiële kanalen.

De voormalig jeugdinternational van Marokko is al sinds 2008 actief bij die Werkself, maar had voor aankomend seizoen weinig perspectief op speelminuten in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen zat hij zesmaal op de bank bij het eerste, zonder overigens tot een debuut te komen. Azhil speelde wel namens Bayer Onder-19 in de jeugdcompetitie en de UEFA Youth League.

“Mede door de goede contacten met Bayer Leverkusen is het ons gelukt om Ayman komend seizoen naar RKC Waalwijk te halen. Ayman staat al enkele jaren te boek als een zeer talentvolle speler binnen de opleiding van Bayer Leverkusen. We zijn dan ook erg content dat we komend seizoen de beschikking hebben over zijn kwaliteiten”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld opgetogen.

Azhil is de zesde versterking van de Waalwijkers voor het aankomende seizoen. Eerder werden James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak en Ahmed Touba al toegevoegd aan de selectie. Hier lijkt ook op korte termijn Vurnon Anita bij te gaan komen, die al een tijd op proef is bij RKC. Gregory van der Wiel traint ook al enige tijd mee met de Brabanders, maar het is nog niet duidelijk of hij daadwerkelijk zijn rentree in het profvoetbal gaat maken.