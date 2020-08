AZ moet naar Oekraïne voor derde Champions League-voorronde

AZ neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Dynamo Kiev, zo is maandagmiddag duidelijk geworden bij de loting in het Zwitserse Nyon. De Alkmaarders waren afgelopen woensdag al te sterk voor het Tsjechische Viktoria Plzen en moeten nu in één wedstrijd af zien te rekenen met Dynamo.

AZ wist voor aanvang van de loting al dat Dynamo, Benfica of AA Gent de volgende tegenstander zou worden. Doordat Benfica al snel aan PAOK Saloniki werd gekoppeld viel deze optie vroeg in de loting af, waarna Dynamo als tegenstander uit de koker kwam. Het treffen tussen de Alkmaarders en de werkgever van onder meer Fran Sol in het Olympisch Stadion van Kiev zal worden gespeeld op dinsdag 15 of woensdag 16 september. De precieze datum van de wedstrijd wordt later bekendgemaakt.

Als AZ erin slaagt om af te rekenen met Dynamo, stroomt het door naar de play-offs van het miljardenbal. In tegenstelling tot de eerdere voorrondes, worden de confrontaties in deze laatste horde voor de groepsfase wel afgewerkt over twee wedstrijden. Met Dynamo treft AZ de nummer twee van het afgelopen seizoen in Oekraïne: de club uit de hoofdstad eindigde het seizoen met een achterstand van veertien punten op kampioen Shakhtar Donetsk. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het in de play-offs op tegen de winnaar van de confrontantie tussen Gent en Rapid Wien.

De volledige loting van de derde ronde van de Champions League:

Ferencváros - Dinamo Zagreb

Qarabag - Molde

Omonia Nicosia - Rode Ster Belgrado

FC Midtjylland - Young Boys

Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest

PAOK Saloniki - Benfica

Dynamo Kiev - AZ

AA Gent - Rapid Wien