Lex Immers vindt kort na vertrek bij ADO onderdak in Nederland

Lex Immers is de komende twee jaar speler van NAC Breda. De Parel van het Zuiden maakt maandagochtend via de officiële kanalen melding van de komst van de 34-jarige routinier, die een tweejarige verbintenis heeft gesigneerd bij zijn nieuwe werkgever. Immers liet onlangs zijn contract bij ADO Den Haag ontbinden.

Afgelopen donderdag werd bekend dat Immers ‘zich niet langer gewenst voelde’ bij ADO, waarna de twee partijen besloten in onderling overleg uit elkaar te gaan. De aanvallende middenvelder werd niet lang daarna gebeld door Maurice Steijn, een goede bekende van Immers en oud-trainer van ADO. Na goede gesprekken met Steijn en algemeen directeur Mattijs Manders besloot Immers financieel interessantere aanbiedingen uit binnen- en buitenland naast zich neer te leggen ten faveure van NAC.

“Met Lex halen we een speler met veel ervaring. Daarnaast is hij iemand die de jonge jongens in een team verder wil helpen. Ik ken hem nog uit mijn tijd bij ADO, hij was mijn aanvoerder destijds. Lex wil samen met ons vechten voor promotie”, reageert Steijn opgetogen. “Er was heel wat belangstelling van zowel Eredivisie-clubs als clubs uit het buitenland. Hij heeft veel betere aanbiedingen gekregen en afgeslagen, omdat hij NAC een schitterende club vindt. Een buitenkans als deze kunnen we natuurlijk niet laten liggen.”

Immers zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik heb onwijs veel zin om samen met NAC te knokken en de strijd aan te gaan. Het vertrouwen in deze groep en staf is erg groot. Maurice en Mattijs, in combinatie met een club als NAC, hebben mij over de streep getrokken. Ik geloof echt in het verhaal en het plan van NAC.” De Brabanders worden Immers’ vijfde werkgever in het betaald voetbal. De middenvelder was gedurende twee verschillende periodes speler van ADO en droeg verder het shirt van Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge.

