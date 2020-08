Donk en Bayram oogsten lof met spontane actie voor arme fan in Nike Store

Ryan Donk en Ömer Bayram hebben in Turkije lof geoogst met een vriendelijk gebaar. De verdediger en middenvelder van Galatasaray hebben een shirt gekocht voor een jonge fan van Cim Bom, nadat de twee spelers in de Nike Store in Istanbul werden geconfronteerd met het bijzondere verhaal van de supporter.

Donk en Bayram zagen dit weekend in de winkel een jongen een shirt van Galatasaray aanpassen. Een medewerker vertelde het duo dat de fan al meerdere keren in de winkel is geweest om alleen maar een shirt van Galatasaray aan te passen en te poseren voor de spiegel. Hij had het geld niet om het tenue aan te schaffen, waardoor hij steevast zonder aankoop de winkel verliet.

De twee spelers van Galatasaray besloten vervolgens een shirt te kopen voor de supporter. Een medewerker sprak de fan aan en bracht hem het heuglijke nieuws. Hij kon het in eerste instantie niet geloven en liep zelfs uit de winkel om te kijken of het alarm zou afgaan. De fan herkende Donk en Bayram ook niet meteen, omdat het duo mondmaskers droeg.