‘Koeman kan zeer spoedig doorbraak rond Oranje-international verwachten’

Barcelona werkt achter de schermen in alle stilte aan de komst van Georginio Wijnaldum, zo verzekert Mundo Deportivo maandagochtend. De Spaanse sportkrant schrijft dat de Catalanen geen haast hebben met het aantrekken van de middenvelder van Liverpool, daar de transfermarkt nog open is tot begin oktober. Er wordt echter niet uitgesloten dat er binnen een aantal dagen schot in de zaak komt.

Vrijwel direct na de aanstelling van Ronald Koeman als nieuwe trainer werd de naam van Wijnaldum gelinkt aan Barcelona, onder meer door het Algemeen Dagblad en Mundo Deportivo. Het contract van Wijnaldum bij Liverpool loopt nog tot medio 2021. "Het is een open contractsituatie, we doen daar verder geen mededelingen over. De kwestie blijft tussen de club en speler. De verhoudingen zijn momenteel goed, Gini maakt een scherpe indruk tijdens de voorbereiding. De afgelopen jaren was hij ook al steeds één van de beste spelers. Dat is alles wat ik erover kan zeggen”, sprak Liverpool-manager Jürgen Klopp afgelopen vrijdag over de contractsituatie van Wijnaldum.

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

Begin juni meldde onder meer the Guardian dat Wijnaldum een meerjarig contract kon tekenen op Anfield. Ruim twee maanden later bracht Sky Sports dat er radiostilte was tussen het bestuur van Liverpool en de middenvelder, waardoor er geruchten kwamen over een tussentijds vertrek van de Oranje-international. De 29-jarige middenvelder speelde afgelopen zaterdag desondanks ‘gewoon’ negentig minuten mee in de wedstrijd om het Community Shield tegen Arsenal, die na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd dankzij strafschoppen gewonnen werd door the Gunners.

Mundo Deportivo benadrukt dat een eventuele transfer van Wijnaldum naar Barcelona nauw samenhangt met een overstap van Thiago Alcántara naar Liverpool. De Oranje-international zou in de pikorde kunnen zakken na de komst van de Spaanse middenvelder van Bayern München, al stelt de Spaanse sportkrant dat de eventuele opbrengsten van Wijnaldum door de kampioen van Engeland geïnvesteerd moeten worden in de komst van Thiago. In de Spaanse media zijn eerder al berichten verschenen dat Liverpool inzet op een transfersom van minimaal 20 tot 25 miljoen euro.

Er wordt door Barcelona momenteel in alle stilte gewerkt aan de komst van Wijnaldum en de onderhandelingen zouden aan de gang zijn. Ondanks dat weinig mensen iets loslaten over een eventuele overeenkomst met Liverpool, wordt er niet uitgesloten dat er binnen enkele dagen al schot in de zaak komt. Tegelijkertijd ligt het in de lijn der verwachtingen dat Barcelona spoedig afscheid neemt van Ivan Rakitic en Arturo Vidal, die allebei van Koeman te horen hebben gekregen dat ze niet in de plannen voorkomen.