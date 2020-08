Van der Vaart gelooft er niets van en doet oproep aan Messi

Lionel Messi wil vertrekken bij Barcelona en Ronald Koeman heeft de Argentijn niet van gedachten kunnen veranderen. De trainer van de Catalanen voerde vlak na zijn aanstelling een gesprek met de 33-jarige superster, maar de Nederlander wist hem niet te overtuigen. Journalist Simon Kuper, die werkt aan een boek over Barcelona, houdt rekening met het scenario dat het gesprek met Koeman Messi juist heeft laten inzien dat een transfer noodzakelijk is.

"Er is uitgelekt dat Koeman heeft gezegd tegen Messi: jij hebt geen privileges meer", deelt Kuper bij Studio Voetbal. "In Barcelona zijn ze heel beleefd, Koeman is heel direct. Het is een beetje de botte Nederlander tegen de beleefde man uit Barcelona die vindt dat zulke boodschappen anders moeten worden gebracht." Ook het naar verluidt korte gesprek van Koeman met Luis Suárez zou Messi, een goede vriend van de Uruguayaan, in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

In een telefoongesprek van een minuut zou Koeman hebben duidelijk gemaakt dat Suárez naar een andere club kan verkassen. "Dat Suárez moet vertrekken, snapt Messi wel, maar hij vindt dat dat op een andere manier moet worden verteld. Het zijn vrienden. Ze waren samen op vakantie", aldus Kuper, die suggereert dat een vertrek van Messi Koeman ook goed kan uitkomen. Een vertrek van de wereldster zou namelijk veel budget vrijmaken. Rafael van der Vaart, tafelgast bij het tv-programma, verbaast zich over de gang van zaken. De oud-middenvelder weet niet wat hij van de verhalen uit Spanje moet geloven.

"Het is toch verschrikkelijk als Messi daarom boos is?! Ik geloof het niet", stelt de voormalig Ajacied. "Ik erger me nu ook aan Messi, maar hij is nog steeds de allerbeste speler. Je denkt toch niet dat Koeman thuis een plannetje aan het verzinnen is zodat hij weggaat? Dat vind ik wel heel ver gedacht. Het is geen prater, maar wij zijn allemaal fan van Messi en ik wil weten hoe het zit."

"Die jongen kan nu toch gewoon een interview geven of iets laten weten?", vervolgt Van der Vaart. "Volgens mij is hij echt een speler die een beetje stiekem is, achter de ellebogen. Ik vind het heel raar. Ik wil gewoon weten hoe het zit", besluit de analist. Pierre van Hooijdonk denkt ook niet dat Koeman Messi kwijt wil. "Koeman is toch niet wereldvreemd? Koeman weet dat toch? Hij weet toch ook dat je met Messi meer kans hebt om kampioen te worden?", aldus de oud-spits.