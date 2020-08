Van Hanegem looft drie Ajacieden en wijst vervanger van Ziyech aan

Ajax versterkte zich deze zomer voorlopig met Antony (São Paulo), Mohammed Kudus (FC Nordsjaelland) en Maarten Stekelenburg (Everton). Willem van Hanegem is bijzonder te spreken over de twee eerstgenoemde aanwinsten. De oud-international schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad tegelijkertijd dat hij denkt dat Perr Schuurs het niveau ‘gewoon’ aankan.

Ajax verloor eerder al Hakim Ziyech en Joël Veltman, terwijl Donny van de Beek nu op het punt staat om naar Manchester United te verkassen. “Die gozer gaat een mooie transfer maken en dat heeft hij verdiend. Het zou gaan om Manchester United, begreep ik en dat is toch een prachtige club. Met Harry Maguire erbij kun je ook lekker een avondje uit. Die gozer springt er wel tussen als het uit de hand dreigt te lopen”, verwijst Van Hanegem met een knipoog naar Maguire, die vorige week in de problemen kwam na een vechtpartij in het uitgaansleven van het Griekse Mykonos.

“Maar zonder gekheid, bij Ajax hebben ze twee spelers gehaald naar wie ik nu al graag naar kijk”, gaat de Kromme verder. “Die Braziliaan Antony is pas twintig jaar, maar wat een leuke speler is dat. Prima techniek, oog voor medespelers. Hakim Ziyech vervangen is lastig, maar die jongen kan het op zijn manier gaan invullen. En Mohammed Kudus ziet het ook wel zeg. Prima speler.”

“En Perr Schuurs, daar deed iedereen vorig seizoen vaak zo nerveus over als hij moest spelen, maar die gozer kan het niveau gewoon aan”, stelt Van Hanegem over Schuurs, die zich deze week voor het eerst bij Oranje meldt voor de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). “Ajax is de grote favoriet voor de titel. Dat Feyenoord serieus gaat meedoen, hoop ik uiteraard. Maar dat nu roepen is nog nergens op gebaseerd. Zoals AZ nog heel erg matig is en PSV, ondanks die 0-4 zege op Hertha BSC, ook nog geen enkele indruk op mij heeft gemaakt.”