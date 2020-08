Man City werkt al aan sensationeel contract én aankondiging Messi

Manchester City is de grote favoriet om Lionel Messi in te lijven als de Argentijn Barcelona verlaat. De 33-jarige aanvaller heeft een vertrekwens ingediend bij de Catalaanse topclub en volgens diverse media leiden the Citizens de race om de krabbel van de superster. Journalist Marcelo Bechler geeft aan dat Man City al denkt aan de aankondiging van Messi, terwijl Sport stelt dat de Engelse topclub een megacontract in petto heeft.

Bechler was de eerste journalist die zowel de onverwachte transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain als de vertrekwens van Messi bij Barcelona wereldkundig maakte. De Braziliaan verzekerde onlangs dat Messi voor Man City als volgende bestemming heeft gekozen en nu meldt hij dat de grootmacht uit Manchester al rekening houdt met de komst van de wereldster.

De journalist laat op Twitter weten dat de club al een groot productiebedrijf heeft ingeschakeld om oude beelden van Messi te leveren, in afwachting op de mogelijke komst van de aanvaller. Volgens Mundo Deportivo zit vader Jorge Messi woensdag om de tafel met voorzitter Josep Maria Bartomeu om te praten over een vertrekregeling. LaLiga gaf zondag in een statement aan dat het contract van Messi bij Barcelona nog altijd rechtsgeldig is. Zodoende zou een uitweg alleen mogelijk zijn als een club de afkoopclausule van zevenhonderd miljoen euro activeert.

Sport brengt het nieuws dat Messi voor vijf jaar kan tekenen bij Man City. De Catalaanse sportkrant bevestigt de eerdere berichtgeving van ESPN dat Messi eerst kan vertoeven in Engeland om vervolgens twee jaar te spelen bij partnerclub New York City FC. Man City zou per seizoen bruto honderd miljoen euro per jaar kwijt zijn aan Messi. In totaal zou het contract 750 miljoen euro waard zijn. Er zou sprake zijn van een tekenbonus van 250 miljoen euro als hij zich meldt in New York. Met deze constructie zou de City Football Group de regels inzake Financial Fair Play omzeilen.