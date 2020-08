Vidal kapittelt Barcelona en doet open sollicitatie bij topclub

Arturo Vidal is absoluut niet te spreken over het beleid van Barcelona de afgelopen tijd. De 33-jarige middenvelder, sinds medio 2018 actief in het Camp Nou, geeft in gesprek met La Tercera aan dat niet alleen de spelers, maar ook het bestuur verantwoordelijk moet worden gehouden voor de sportieve crisis van de club. Tegelijkertijd zegt de Chileen dat hij graag terug zou keren bij Juventus, waar oud-ploeggenoot Andrea Pirlo het roer heeft overgenomen.

"Barcelona moet veel dingen veranderen. Een club, naar mijn mening de beste van de wereld, kan niet dertien professionele spelers hebben en de rest jonkies. Niet omdat ze het niet verdienen, maar men moet met de beste spelers concurreren om een basisplek. Iedere club heeft 23 spelers die vechten voor een plek en dus iedere dag beter worden. Maar als ze niet beter worden, en als je denkt dat je altijd kan winnen met je DNA, dan heb je het mis", aldus Vidal.

De middenvelder, die van trainer Ronald Koeman te horen heeft gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club, wijst naar het bestuur van Barcelona. "Barcelona heeft dingen gedaan die niet passen bij een club van topniveau. Uiteindelijk komt het besef als je tegen een georganiseerde ploeg komt te spelen, een ploeg met een winnaarsmentaliteit, met spelers die fysiek goed voorbereid zijn en een sterk plan hebben", stelt de routinier, die verwijst naar de kwartfinale van de Champions League waarin Bayern München met 2-8 veel te sterk bleek voor de Catalanen.

"Je ziet dat het niet goed is als je zwak in de hoofd bent en weinig energie hebt. Dan gebeurt zoiets. Barcelona moet allereerst de denkwijze veranderen, want voetbal is geëvolueerd de laatste jaren. DNA geloof ik nu wel. Andere teams hebben zich ontwikkeld op de andere aspecten. Voetbal vandaag de dag is meer fysiek. Het gaat meer over kracht en snelheid. Soms zijn technische kwaliteiten ondergeschikt. Lionel Messi is buitenaards, maar hij kan het niet alleen. Hij heeft teamgenoten nodig die hem goede resultaten kunnen brengen."

Vidal, die nog een jaar vastligt, houdt inmiddels rekening met een transfer. De middenvelder ziet een terugkeer bij Juventus, waar hij tussen 2011 en 2015 al speelde, wel zitten. "Het is spectaculair dat Pirlo daar de nieuwe trainer is. Hij was als speler ongelooflijk en waarschijnlijk is hij dat ook als trainer. Als hij of de club mij belt, zou ik daar erg blij mee zijn. Maar ik moet rustig blijven in deze situatie. Als het gebeurt, gebeurt het."