Extreem hoge verwachtingen: ‘Hij moet de bal gewoon inleveren bij Van de Beek’

Rafael van der Vaart en Theo Janssen denken dat Donny van de Beek er goed aan doet om Ajax te verruilen voor Manchester United. De 23-jarige middenvelder gaat voor maximaal 45 miljoen euro de overstap maken naar de Engelse grootmacht en maakt daarmee volgens de analisten van de NOS de juiste keuze.

"Ik denk dat het een goede overstap is. Hij verdient het ook echt. Hij heeft natuurlijk een geweldig seizoen gehad, goed gespeeld in de Champions League en veel doelpunten gemaakt", zegt Van der Vaart zondagavond lovend bij Studio Voetbal. Van de Beek doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde in alle competities uiteindelijk 175 wedstrijden voor de Amsterdammers. Daarin was hij goed voor 41 doelpunten en 34 assists.

Van der Vaart, die zelf in Engeland voor Tottenham Hotspur speelde, denkt dat Van de Beek de ontbrekende schakel zou kunnen zijn bij Manchester United. "Manchester United mist natuurlijk een scorende middenvelder. Ze hebben natuurlijk die Bruno Fernandes, maar hij maakt vooral penalty’s en vrije trappen." Fernandes werd in januari door Manchester United opgepikt bij Sporting Portugal en wist in de 22 wedstrijden die hij tot dusver speelde voor de Engelsen 12 doelpunten (8 strafschoppen) te maken en 8 assists te geven.

De Portugese middenvelder werd het afgelopen seizoen door manager Ole Gunnar Solskjaer voornamelijk gebruikt als nummer tien, maar Van der Vaart voorspelt dat de komst van Van de Beek gevolgen zal hebben voor hem. "Ik denk dat Bruno Fernandes iets naar achter zal spelen, met Donny als lopende man." Presentator Sjoerd van Ramshorst merkt op dat behalve Fernandes ook Paul Pogba een geduchte concurrent zal worden voor Van de Beek. "Je hebt ook Pogba nog, maar hij moet de bal gewoon inleveren bij Donny. Ik neem aan dat hem dat ook verteld is", reageert Van der Vaart, enigszins met een knipoog.

Van de Beek werd ook geruime tijd in verband gebracht met Barcelona en Real Madrid, maar Janssen denkt dat de tienvoudig Oranje-international uiteindelijk de juiste keuze maakt door voor Manchester United te opteren. "Donny is natuurlijk een lopende speler. Als je naar Barcelona kijkt, dan hebben zij over het algemeen toch middenvelders die het van het korte spel moeten hebben. Ik denk dat dit voor hem een perfecte stap is", aldus de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax.