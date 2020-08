Uitblinker van Galatasaray is komend seizoen actief in Premier League

Mario Lemina is komend seizoen weer te bewonderen in de Premier League. De 26-jarige middenvelder uit Gabon gaat namelijk aan de slag bij promovendus Fulham. De Londense club maakt zondagavond via de officiële kanalen bekend Lemina voor één voetbaljaargang te huren van competitiegenoot Southampton en heeft tevens een optie tot koop bedongen. Tegelijkertijd komt ook verdedigende middenvelder Harrison Reed over van Southampton: hij heeft voor een onbekend bedrag getekend tot medio 2024.

Lemina speelde het afgelopen seizoen in Turkije voor Galatasaray. De controleur wist, behoudens de Turkse Super Cup, geen prijzen te winnen met de grootmacht uit Istanbul, maar beleefde persoonlijk wel een sterk seizoen. Lemina was een vaste waarde in het elftal van trainer Fatih Terim en speelde in alle competities uiteindelijk 28 wedstrijden. Daarin wist hij één doelpunt te maken en ontving hij acht gele kaarten.

De vijtienvoudig international van Gabon keerde deze zomer terug bij Southampton, dat drie jaar geleden dik zeventien miljoen euro betaalde voor hem aan Juventus. Lemina kwam in zijn eerste twee seizoenen tot 52 duels voor the Saints (2 doelpunten en 2 assists), maar heeft geen toekomst meer bij de club, ondanks een tot medio 2022 doorlopend contract.

Lemina en Reed worden de derde en vierde zomeraanwinst van Fulham dit seizoen. Eerder werd rechtsbuiten Anthony Knockaert voor 11,7 miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion en linksback Antonee Robinson voor 2,1 miloen euro opgepikt bij Wigan Athletic. Het team van manager Scott Parker begint het nieuwe Premier League-seizoen op 12 september met een thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Arsenal.