Shanice van de Sanden wint derde Champions League op rij met Lyon

De dames van Olympique Lyon hebben voor de vijfde keer op rij de Champions League gewonnen. In het Spaanse Baskenland stond zondagavond de confrontatie met VfL Wolfsburg op het programma en de Franse topclub trok aan het langste eind: 1-3. Oranje-international Dominique Janssen speelde de hele wedstrijd aan Duitse zijde, terwijl landgenoot Shanice van de Sanden in de slotfase als invaller binnen de lijnen kwam bij de winnaar.

Lyon ging furieus van start en mocht na 25 minuten spelen voor het eerst juichen. Na een vlotte aanval over de rechterflank was het Eugenie Le Sommer die een doelpoging ondernam. Keeper Friederike Abt redde in eerste instantie, maar had geen antwoord op de rebound van Le Sommer: 0-1. Lyon bleef aandringen en kreeg op slag van rust waar het op hoopte. Wolfsburg kreeg de bal niet goed weggewerkt, waarna Saki Kumagai de bal oppikte op de rand van het strafschopgebied. Met een bekeken schot tekende de verdediger voor de 0-2.

In de tweede helft was het éénrichtingsverkeer. Wolfsburg ging op jacht naar de aansluitingstreffer en Lyon kon niets anders doen dan tegenhouden. Een kwartier na rust maakte Wolfsburg de verdiende 1-2. Alexandra Popp stond op de goede plaats toen ze een harde voorzet tegen de touwen kopte. Lyon-keeper Sarah Bouhaddi was kansloos op de harde inzet. Het doelpunt kwam op het juiste moment voor Wolfsburg en gaf de dames van trainer Lerch Stephan het nodige vertrouwen. De druk op de achterhoede van Lyon groeide, maar het gewenste doelpunt bleef uit.

Met nog maar een paar minuten op de klok kwam Van de Sanden binnen de lijnen. Ze stond nog geen minuut op het veld toen ze Sara Björk Gunnarsdóttir in de armen viel. De IJslandse stond op de goede plek toen Le Sommer uithaalde. Björk Gunnarsdóttir stak haar been uit en bepaalde van dichtbij de eindstand op 1-3. Zodoende wint Lyon voor de vijfde keer op rij de Champions League. Bovendien wordt het seizoen afgesloten met de treble, want eerder werden al de Franse landstitel en beker in de wacht gesleept. Voor Van de Sanden is het de derde eindzege van de Champions League op rij.