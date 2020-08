‘Van de Beek kreeg op allerlaatste moment andere optie in Engeland’

Tottenham Hotspur heeft tevergeefs een late poging gedaan om Donny van de Beek te strikken. De 23-jarige middenvelder gaat Ajax vrijwel zeker verlaten voor een avontuur bij Manchester United, maar diverse media uit Engeland melden zondagavond op het laatste moment ook nog voor een avontuur in Londen had kunnen kiezen.

Toen Van de Beek zaterdagavond ontbrak in de wedstrijdselectie van Ajax voor het oefenduel met Eintracht Frankfurt (2-1), werd onmiddellijk duidelijk dat hij op weg naar de uitgang was. De tienvoudig Oranje-international leek twee opties te hebben – Manchester United en Barcelona – maar volgens de Daily Mirror mengde ook Tottenham zich op het allerlaatste moment nog in de strijd.

Manager José Mourinho van the Spurs had Van de Beek naar verluidt graag toegevoegd aan zijn selectie. Toen Manchester United echter lucht kreeg van de interesse van de Premier League-rivaal, besloot Matt Judge, die bij the Red Devils over de transferonderhandelingen gaat, de duimschroeven aan te draaien. Judge zocht direct contact met Van de Beek en diens entourage en wist de middenvelder er uiteindelijk razendsnel van te overtuigen zijn loopbaan voort te zetten op Old Trafford.

Eerder op de dag had FOX Sports-verslaggever Jan Joost van Gangelen voorspeld dat Van de Beek zou opteren voor een transfer naar Tottenham. Hij had gesproken met Van de Beeks zaakwaarnemer Guido Albers en sprak naar aanleiding van dat gesprek de verwachting uit dat de middenvelder aan de slag zou gaan bij de Londense club. Die verwachting kwam niet uit, maar Tottenham lijkt dus wel degelijk in de markt te zijn geweest voor Van de Beek.

Bij Tottenham had voor Van de Beek een concurrentiestrijd gelonkt met Dele Alli. The Spurs versterkten zich eerder deze zomer al met Pierre-Emile Höjbjerg, maar hij lijkt vooral een optie als controlerende middenvelder. Ook Gedson Fernandes, Moussa Sissoko en Tanguy Ndombele waren potentiële concurrenten geweest voor Van de Beek, al lijkt Ndombele deze zomer nog te gaan vertrekken. Bij Manchester United lijkt Van de Beek de concurrentiestrijd aan te moeten gaan met onder anderen Bruno Fernandes en Paul Pogba.