Ronald Koeman wacht een atypische eerste trainingsweek bij Barcelona

Ronald Koeman en Barcelona starten maandag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Alle spelers en stafleden van de Spaanse topclub moesten zich zondag na een korte vakantie voor de eerste keer in de Ciudad Deportiva Joan Gamper, het trainingscomplex in San Juan Despí, melden om een coronatest en andere medische testen te ondergaan. Vanwege besmettingsgevaar had elke speler een tijdslot gekregen, zodat iedereen gespreid zou aankomen. Hoe ziet de eerste trainingsweek van Koeman als hoofdtrainer van Barcelona eruit?

De eerste werkdag van de A-selectie gaat maandag om 17.30 uur van start en dat is voorlopig de enige keer dat Barcelona in de avonduren traint. Volgens de coronavoorschriften van LaLiga moeten de voetballers in de eerste werkweek individueel of in kleine groepjes trainen: dit zal gebeuren op de diverse velden van het trainingscomplex, dat een oppervlakte van 163.000 vierkante meter heeft. De spelers trainen de rest van de week in de ochtenduren: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 09.30 uur. Koeman heeft zijn selectie donderdag en zondag vrijgegeven en houdt het voorlopig bij één sessie per dag.

Koeman kan in zijn eerste trainingsweek echter niet over het merendeel van zijn selectie beschikken en het zijn niet de minste spelers. De internationale verplichtingen zorgen ervoor dat Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Ansu Fati, Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Trincao, Nélson Semedo en Martin Braithwaite zullen ontbreken. Iñaki Peña, Miranda, Riqui Puig, Pedri en Carles Aleñá maken deel uit van de selectie van Spanje Onder-21. Marc-André ter Stegen onderging eerder deze maand een operatie aan zijn rechterknie en zal pas in een later stadium kunnen aansluiten bij de selectie.

Lionel Messi zal eveneens verstek laten gaan. De vedette kwam zondag niet opdagen voor de tests omdat hij de club nog deze zomer wil verlaten. Messi beroept zich op een clausule in zijn nog een jaar doorlopende contract, waardoor hij denkt transfervrij weg te kunnen. In navolging van Barcelona liet ook LaLiga zondag echter weten dat de desbetreffende clausule niet meer geldig is en dat Messi alleen kan vertrekken als een geïnteresseerde club de transferclausule van zevenhonderd miljoen euro betaalt. Dat lijkt uitgesloten en zodoende is het wachten op een eerste reactie vanuit het kamp-Messi.

De vier descartes van Koeman, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti en Arturo Vidal, zullen zich maandag gewoon melden voor de eerste training van Barcelona. De vier kregen in een persoonlijk gesprek met de Nederlander te horen dat hij geen plaats voor hen heeft en/of dat de club alle seinen voor een uitgaande transfer op groen licht heeft gezet. Enkele spelers van Barcelona B zullen eveneens de voorbereiding meemaken: doelman Arnau Tenas, verdedigers Jorge Cuenca en Sergio Akieme, middenvelders Oriol Busquets, Monchu en Ilaix Moriba en aanvaller Konrad de la Fuente.

Tenas zal onder Koeman de derde doelman zijn zolang Ter Stegen aan de kant staat, vermoedelijk tot november. Neto en Peña zullen als eerste en tweede doelman fungeren. Met Cuenca heeft Koeman een extra linksbenige centrumverdediger tot zijn beschikking. Umtiti is de enige, maar hij komt niet in de plannen van de Nederlander voor. Akieme vergroot de mogelijkheden op de positie van linksback, achter Jordi Alba en Junior Firpo. Laatstgenoemde is echter niet verzekerd van zijn continuïteit in het Camp Nou.

Lokale media verzekeren dat Koeman vooral benieuwd is naar het potentieel van Moriba, die in april vorig jaar zijn handtekening zette onder een driejarig contract à twee miljoen euro per seizoen. De pas zeventienjarige middenvelder liet vorig seizoen bij Barcelona B een goede indruk achter en is vanwege zijn kracht een typische box-to-box-speler. Busquets werd afgelopen seizoen aan FC Twente verhuurd en hoopt snel duidelijkheid over zijn toekomst te hebben. De la Fuente is met zijn snelheid en goede passeerbewegingen een garantie op diepgang aan de zijkanten. Hoewel LaLiga op 12 september weer van start gaat, komt Barcelona vanwege de deelname aan de Champions League eerder deze maand in Lissabon pas vanaf de derde speeldag in actie.