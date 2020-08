‘Atalanta meldt zich officieel bij Feyenoord en hoort hoge vraagprijs’

Atalanta heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord voor Marcos Senesi, zo meldt het Argentijnse TyC Sports. Technisch directeur Frank Arnesen heeft eerder al laten weten dat hij de centrumverdediger niet zomaar zal laten gaan en naar verluidt heeft hij de Italiaanse club laten weten dat er minimaal twintig miljoen euro op tafel gelegd moet worden om een transfer tot stand te laten komen.

Volgens TyC Sports heeft Feyenoord eerder al een bod van Sevilla van vijftien miljoen euro geweigerd op de 23-jarige verdediger. De Rotterdammers zouden vijf miljoen euro meer willen zien voor de mandekker, die een jaar geleden door Feyenoord werd overgenomen van San Lorenzo. Atalanta heeft nog geen bod uitgebracht, maar er zou een opening zijn om te onderhandelen.

In de Engelse media is Senesi reeds gelinkt aan het gepromoveerde Leeds United. Manager Marcelo Bielsa zou hem graag aan zijn selectie willen toevoegen, maar vooralsnog is het bij geruchten gebleven. De interesse van Atalanta komt niet uit de lucht vallen. Afgelopen week meldde de doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca Di Marzio dat Atalanta serieuze interesse heeft in Senesi.

Mocht een transfer van Senesi naar Atalanta doorgang vinden, dan wordt hij na Alejandro Gómez en José Luis Palomino de derde Argentijn in de selectie van trainer Gian Piero Gasperini. Senesi, vorig jaar voor zeven miljoen euro door Feyenoord aangetrokken, ligt tot medio 2023 vast in De Kuip.