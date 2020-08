‘Arsenal brengt bod van 50 miljoen uit op Champions League-uitblinker’

Arsenal gaat zich komende week bij Olympique Lyon melden voor Houssem Aouar, zo verzekert Luca Fiorino zondagavond. De Italiaanse journalist, onder meer werkzaam voor Eleven Sports Italia, meldt via Twitter dat de Franse grootmacht een bod van vijftig miljoen euro kan verwachten vanuit Engeland. Arsenal lijkt samen met Juventus de belangrijkste gegadigde voor Aouar.

Lyon staat in principe open voor een zomers vertrek van Aouar. L’Équipe pakte begin juni al uit met het verhaal dat de Franse club intern had besloten dat de 22-jarige middenvelder mag uitkijken naar een nieuwe werkgever, gezien de transferwaarde die hij vertegenwoordigt. Het contract van Aouar loopt nog drie seizoenen door, waardoor Lyon in principe de hoofdprijs kan vragen voor zijn sterspeler.

Juventus leek aanvankelijk de beste papieren te hebben om aan de haal te gaan met de komst van Aouar, maar de laatste dagen werd ook Arsenal gelinkt aan de creatieve middenvelder. The Gunners huurden Dani Ceballos afgelopen seizoen van Real Madrid en zouden de Spaanse middenvelder in principe graag opnieuw verwelkomen. De Engelse club heeft echter nog geen akkoord bereikt met Real Madrid over een terugkeer van Ceballos, waardoor Aouar een serieuze optie is geworden.

Volgens Fiorino heeft trainer Mikel Arteta van Arsenal definitief zijn zinnen gezet op de komst van Aouar en zullen de Londenaren binnenkort een bod van vijftig miljoen euro neerleggen op de burelen van het Parc Olympique Lyonnais. Fiorino geniet als transferspecialist in Italië niet de reputatie van bijvoorbeeld collega’s als Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano (beiden werkzaam voor Sky Italia), maar maakte vorig jaar bijvoorbeeld wel als een van de eersten melding van de transfer van Kieran Tierney naar Arsenal. De linksback kwam uiteindelijk voor ongeveer 27 miljoen euro over van Celtic.

Aouar maakte deze maand veel indruk tijdens de finaleronde van de Champions League in Portugal. De Franse middenvelder bereikte de halve finales van het miljardenbal met les Gones, dankzij een knappe zege op Manchester City (1-3). In de halve eindstrijd bleek Bayern München een maatje te groot (0-3), maar Aouar wist als een van de weinige spelers bij Lyon een respectabel niveau te halen. Hij werd deze week voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Frankrijk, maar moest zich uiteindelijk afmelden vanwege een besmetting met het coronavirus.