De Telegraaf meldt definitieve transfersom Donny van de Beek

Donny van de Beek gaat Ajax verlaten voor Manchester United, verzekert De Telegraaf vanavond. De middenvelder is persoonlijk rond met de Engelse club en inmiddels zijn ook de clubs het eens over een transfersom, van maximaal 45 miljoen euro (inclusief bonussen). Slechts het papierwerk en de medische keuring staan de overgang nog in de weg, zo klinkt het.

Eerder op de avond had de NOS al gemeld dat Van de Beek de knoop had doorgehakt en heeft gekozen voor een transfer naar Manchester United. De publieke omroep benadrukte wel dat de Oranje-international persoonlijk nog niet rond was met de Engelse club, maar inmiddels verzekert De Telegraaf dat Van de Beek Manchester United zijn jawoord heeft gegeven. Hij gaat een contract voor vijf seizoenen tekenen op Old Trafford.

Manchester United betaalt een slordige 45 miljoen euro om het tot medio 2022 doorlopende contract van Van de Beek bij Ajax af te kopen. Volgens Voetbal International ontvangt de Amsterdamse club een vaste som van 40 miljoen euro vanuit Engeland en kan de transfersom met bonussen oplopen tot maximaal 45 mljoen euro.

Manager Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United opteerde afgelopen seizoen in verreweg de meeste wedstrijden immers voor een 4-2-3-1-systeem, met Bruno Fernandes als nummer tien, de rol die Van de Beek het beste past. Een linie lager is Paul Pogba als box-to-box-speler zeker van zijn plekje, terwijl Van de Beek voor de controlerende rol naast de Fransman geen optie lijkt. Zodoende staat Solskjaer voor de lastige taak om Van de Beek in te passen.