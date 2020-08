Sandro Tonali staat voor toptransfer na afgeketste deal met Internazionale

AC Milan gaat zich versterken met Sandro Tonali. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de twintigjarige controlerende middenvelder van Brescia hard op weg naar het San Siro. Eerder was de talentvolle Italiaan al akkoord met Internazionale, maar een transfer ketste af omdat de club uit Milaan niet overtuigd was en voor andere opties voor op het middenveld gaat.

Volgens de Italiaanse journalist bevinden de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium. AC Milan maakt in eerste instantie tien miljoen euro over naar Brescia om Tonali te huren. In de huurdeal wordt een optie tot koop van twintig miljoen euro opgenomen. Daar blijft het niet bij, want Brescia heeft ook een doorverkooppercentage bedongen. Het is vooralsnog onbekend om welk percentage het gaat. Naar verwachting wordt de transfer op korte termijn afgerond.

Lange tijd leek Internazionale de strijd om de handtekening van Tonali te winnen. Volgens Italiaanse media was de drievoudig international reeds akkoord met Inter. De clubleiding heeft inmiddels van zijn komst afgezien, daar de pijlen gericht worden op andere spelers. Barcelona-middenvelder Arturo Vidal, die van zijn werkgever te horen heeft gekregen dat hij mag vertrekken, staat bovenaan het wensenlijstje. Ook de Franse middenvelder Tanguy Ndombélé van Tottenham Hotspur is in beeld.

Tonali staat al jarenlang te boek als een van de grootste talenten van Italië. De controleur is afkomstig uit de jeugdopleiding van Brescia en speelde na zijn doorbraak in twee seizoenen al 53 wedstrijden in de Serie B. Afgelopen seizoen was hij met Brescia actief in de Serie A en stopte de teller voor Tonali op 35 competitieoptredens, waarin hij 1 doelpunt en 8 assists wist aan te tekenen.