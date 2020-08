‘Speciale constructie moet Memphis Depay droomtransfer bezorgen’

Memphis Depay blijft onverminderd in de belangstelling van Barcelona staan, zo claimt Francesc Aguilar vanavond. Volgens de journalist van Mundo Deportivo wil de Catalaanse grootmacht de Nederlandse aanvaller deze transferperiode losweken bij Olympique Lyon en Samuel Umtiti betrekken in een eventuele transfer. Door gebruik te maken van een dergelijke constructie, zou Barcelona geen forse transfersom op tafel hoeven te leggen voor Depay.

Umtiti lijkt geen toekomst meer te hebben bij Barcelona. De 26-jarige centrumverdediger wordt al jarenlang geteisterd door blessureleed en speelde in de laatste twee seizoenen slechts 27 competitiewedstrijden. Bovendien is hij in de pikorde inmiddels definitief voorbijgestreefd door landgenoot Clément Lenglet, terwijl Gerard Piqué al jarenlang een zekerheidje is centraal achterin bij Barcelona en ook de 21-jarige Uruguayaan Ronald Araújo vorig jaar nadrukkelijk op de deur klopte.

Umtiti heeft nog een contract voor drie seizoenen in het Camp Nou, maar Spaanse media zijn er zeker van dat Barcelona deze zomer afscheid zal nemen van de linksbenige stopper, die in 2018 nog als basisspeler wereldkampioen werd met Frankrijk. Olympique Lyon is geen onbekende voor Umtiti: hij genoot zijn jeugdopleiding bij de Franse topclub en werd er in 2016 voor ongeveer 25 miljoen euro opgepikt door Barcelona. Bij zijn jeugdliefde zou de geplaagde verdediger zijn carrière mogelijk weer nieuw leven in kunnen blazen.

Dat Depay niet onwelwillend staat tegenover een vertrek bij Olympique Lyon, liet hij afgelopen vrijdag wel blijken na de seizoensouverture in de Ligue 1 tegen Dijon (4-1). De Oranje-international maakte drie doelpunten en flirtte na afloop tegenover diverse Franse media opzichtig met een zomers vertrek. "Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet of ik het seizoen hier zal afmaken. Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen, ik ben aanvoerder geworden. Maar je moet ook naar je loopbaan kijken, we spelen geen Champions League", zei Depay onder meer.

Bij Barcelona lonkt voor Depay een hereniging met Ronald Koeman, sinds deze maand de hoofdtrainer van de grootmacht. De 26-jarige spits werkte tussen 2018 en 2020 bij het Nederlands elftal samen met Koeman en was in die periode zeer succesvol, met elf doelpunten in achttien interlands. Depay is overigens niet de enige Nederlander die recentelijk in verband werd gebracht met een transfer naar Barcelona: ook Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum staat nog altijd zeer hoog op het verlanglijstje van Koeman, verzekerde onder meer het Algemeen Dagblad al.