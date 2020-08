Opvallende reden voor afwezigheid Sontje Hansen: ‘Dan kan je niet spelen’

Jong Ajax is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie slecht begonnen. Op De Toekomst ging het elftal van Mitchell van der Gaag met 0-4 ten onder tegen Roda JC Kerkrade. De trainer had zondagmiddag louter de beschikking over zeer jonge spelers. Eerder op de dag kwam namelijk een groot aantal spelers die normaliter in Jong Ajax uitkomen in actie in een oefenduel met 1. Union Berlin (2-2). Sontje Hansen kwam zondag helemaal niet in actie, daar hij niet mocht spelen omdat hij geen coronatest had gedaan.

Ajax koos ervoor om spelers als Jurgen Ekkelenkamp, Carel Eiting, Devyne Rensch, Naci Ünüvar, Alex Méndez, Jurriën Timber en Quinten Timber in actie te laten komen in de oefenwedstrijd. Van der Gaag bleef daardoor over met een piepjonge ploeg; alle spelers die vanuit de basis startten tegen Roda JC zijn geboren na 1 januari 2000. Bovendien had Van der Gaag slechts vier wisselspelers op de bank. Door doelpunten van Roland Alberg, Jordy Croux, Kees Luijckx en Niek Vossebelt gingen de drie punten mee naar Limburg.

Dat Van der Gaag niet startte met Brian Brobbey in de punt van de aanval had een opvallende reden. “We hebben restricties”, reageert de trainer in gesprek met FOX Sports. Het Braziliaanse talent Giovanni begon als spits. “Hij mocht maximaal 45 minuten spelen, maar daar hebben we iets mee gesmokkeld. Brian mocht maar maximaal dertig minuten spelen. Liam (Van Gelderen, red.) viel in, die mocht maximaal zestig minuten spelen. Dat heeft allemaal te maken met belasting, daar hebben we dus ook mee te maken. Tunahan Tasci valt in, maar die heeft gisteren nog een uur bij Onder-18 gespeeld. Dus die puzzel was vrij snel gelegd.”

De achttienjarige Hansen maakte zondag geen minuten, ondanks dat hij gewoon fit is. "Het is heel simpel: tegenwoordig moet je een coronatest doen. En Sontje heeft die coronatest niet gedaan, dus dan kan je niet spelen", aldus Van der Gaag, die aangeeft dat de test niet is uitgevoerd ‘door omstandigheden’. “Die schuld ligt niet alleen bij Sontje. Voordat we daar weer allemaal problemen mee krijgen... Maar hij heeft die test niet gedaan.” Jong Ajax komt na de interlandperiode weer in actie. Op 11 september staat de uitwedstrijd tegen NEC op het programma.