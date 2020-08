Jong Ajax begint seizoen met stevige nederlaag tegen Roda JC Kerkrade

Roda JC Kerkrade heeft zondagmiddag zijn eerste wedstrijd van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen omgezet in een overwinning op een piepjong Jong Ajax. De Amsterdammers stuurden een elftal met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar en 170 dagen het veld in en bogen met 0-4 het hoofd voor de tegenstander uit Limburg. Eerder op de zondag hielden Telstar en FC Volendam elkaar al in evenwicht in de zogenaamde Vissersderby.

Jong Ajax - Roda JC Kerkrade 0-4

Vanwege de oefenwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin die Ajax zondagmiddag eveneens afwerkte kon trainer Mitchell van der Gaag niet beschikken over een aantal spelers die dit seizoen normaal gesproken veel minuten gaan maken bij Jong Ajax. De oefenmeester zag zich zodoende genoodzaakt om een beroep te doen op een aantal piepjonge talenten, waaronder de zestienjarige Ar’jany Martha.

De beste kansen waren in de openingsfase voor het Roda JC van de debuterende trainer Jurgen Streppel, dat met ruim twintig minuten op de klok de voorsprong greep via Roland Alberg. De middenvelder kreeg de bal na een weggekopte voorzet op de rand van de zestien in de voeten en zijn schuiver was doelman Kjell Scherpen te machtig. Beide ploegen kregen vervolgens enkele kansjes, maar gescoord werd er niet meer voor de rust.

Van der Gaag trachtte met het inbrengen van Brian Brobbey in de tweede helft voor meer aanvallend gevaar te zorgen, maar het doelpunt viel met nog twintig minuten te gaan aan de overkant toen Kenneth Taylor Stefano Marzo aantikte in de zestien en Jordy Croux de daaropvolgende strafschop onberispelijk binnen knalde. In de laatste tien minuten liep de score voor de bezoekers nog verder op met een rake kopbal van aanvoerder Kees Luijckx en een uithaal van Niek Vossebelt, die de bal in de blessuretijd zomaar voor zijn voeten kreeg.

Jong Ajax baart opzien met ‘veredeld jeugdelftal’ in KKD-opener

Telstar - FC Volendam 2-2

FC Volendam eindigde het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen nog als de nummer drie en wordt voor de net gestarte voetbaljaargang gezien als een van de ploegen die moet gaan strijden om promotie. Dankzij gelegenheidsspits Ilias Bronkhorst, die normaal gesproken als rechtsback acteert, kwam Telstar nog voor de rust echter al op een 2-0 voorsprong, waardoor de manschappen van Wim Jonk vol aan de bak moesten om een nederlaag af te wenden. Dankzij doelpunten van Nick Doodeman en Zakaria El Azzouzi lukte dit uiteindelijk, maar FC Volendam kon puntverlies niet meer afwenden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 1 1 0 0 5 3 2 NAC Breda 1 1 0 0 5 3 3 Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 4 3 4 SC Cambuur 1 1 0 0 2 3 5 FC Eindhoven 1 1 0 0 1 3 6 Helmond Sport 1 1 0 0 1 3 7 FC Volendam 1 0 1 0 0 1 8 Telstar 1 0 1 0 0 1 9 Almere City FC 0 0 0 0 0 0 10 De Graafschap 0 0 0 0 0 0 11 FC Den Bosch 0 0 0 0 0 0 12 FC Dordrecht 0 0 0 0 0 0 13 Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 14 MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 15 Jong FC Utrecht 1 0 0 1 -1 0 16 TOP Oss 1 0 0 1 -1 0 17 NEC 1 0 0 1 0 0 18 Jong Ajax 1 0 0 1 0 0 19 Jong AZ 1 0 0 1 -5 0 20 Jong PSV 1 0 0 1 -5 0