Jong Ajax baart opzien met ‘veredeld jeugdelftal’ in KKD-opener

Jong Ajax is inmiddels begonnen aan zijn eerste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tegen Roda JC Kerkrade en trainer Mitchell van der Gaag moet het voor de seizoensopener zien te stellen met een piepjong elftal. Doordat een team van de Amsterdammers tegelijkertijd bezig is aan een oefenwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin, blijft er voor Jong Ajax slechts een groep jonge talenten over.

Ajax speelt in de oefenwedstrijd tegen Union Berlin met onder meer Jurriën Timber, Devyne Rensch, Jurgen Ekkelenkamp en Quinten Timber, spelers die normaal gesproken hun minuten zouden maken bij Jong Ajax. Van der Gaag doet daarom tegen Roda een beroep op vijf (basis)debutanten, waaronder de zestienjarige Ar’jany Martha.

Naast de jonge aanvaller speelt heeft ook onder meer nieuwkomer Giovanni een basisplaats gekregen, terwijl middenvelder en aanvoerder Enric Llansana vanwege de vele afwezigen als centrale verdediger acteert. Doelman Kjell Scherpen is de bekendste naam in het elftal, dat volledig wordt gevormd door spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn. Van der Gaag heeft ook de beschikking over slechts vier wissels, waaronder keeper Daan Reiziger.

De opstelling van Jong Ajax levert het nodige commentaar op op social media. Zo wordt er onder meer gesproken van een ‘veredeld jeugdelftal’ en verwijst men ook naar ‘competitievervalsing’ ten opzichte van de concurrentie van Roda: “Beloften B, en binnenkort in Deventer zeker Timber, Ekkelenkamp, Carel Eiting en Naci Ünüvar aan de start, wat een competitievervalsing weer”, schrijft bijvoorbeeld een supporter van Go Ahead Eagles.

Opstelling Jong Ajax: Van der Sloot, Llansana, Musampa, Douglas; Warmerdam, Taylor, Regeer; Martha, Giovanni, Rasmussen.