Klap voor Messi: Barcelona krijgt steun van LaLiga in conflict

LaLiga steunt Barcelona in het conflict met Lionel Messi. De Argentijn heeft een vertrekwens en claimt dat de eenzijdige clausule om het contract te ontbinden nog altijd rechtsgeldig is, terwijl Barcelona aangeeft dat deze optie op 10 juni is vervallen. LaLiga geeft nu in een statement aan dat het contract met Barcelona nog altijd rechtsgeldig is. De enige uitweg voor Messi is dat een andere club de afkoopclausule van zevenhonderd miljoen euro betaalt.

"Naar aanleiding van verschillende interpretaties (en de soms tegenstrijdige berichtgeving) die de afgelopen dagen zijn gepubliceerd inzake de contractsituatie van speler Lionel Andrés Messi bij Barcelona, vindt LaLiga het handig om duidelijkheid te verschaffen", zo meldt LaLiga. De competitieorganisator wijst vervolgens naar de regelgeving en geeft aan dat men niet akkoord gaat met de wens van Messi om het contract te beëindigen.

Nota informativa. — LaLiga (@LaLiga) August 30, 2020

Messi ligt nog tot volgend jaar zomer vast en er is een transferclausule van zevenhonderd miljoen euro in zijn contract vastgesteld, weet LaLiga. Cadena SER gaf aan dat dit bedrag niet meer rechtsgeldig was, maar LaLiga ontkent dit stellig. "LaLiga volgt de regels en zal hem niet vrijstellen van zijn verbintenis bij Barcelona, tenzij een club het genoemde bedrag op tafel legt."

Barcelona kan echter nog steeds zelf bepalen dat men afscheid neemt van Messi. De Argentijn heeft duidelijk gemaakt dat hij wil vertrekken, maar door deze laatste ontwikkeling moet de aanvaller mogelijk om de tafel met de leiding van Barcelona om een transfer af te dwingen. Volgens Spaanse media wil de club de sterspeler absoluut niet kwijt en zal men wijzen naar de torenhoge afkoopclausule. Het is afwachten of Barcelona daadwerkelijk standvastig blijft als Messi blijft hameren op een vertrek en zich ongelukkig gaat opstellen binnen de ploeg van trainer Ronald Koeman. Zondag liet Messi verstek gaan bij de medische tests bij de club. Maandag wacht de eerste training van de Nederlander bij Barcelona.