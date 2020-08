‘Ronald Koeman vroeg of hij me ervan kon overtuigen voor Oranje te kiezen’

Robin Gosens maakte eerder deze week zijn debuut in de selectie van de Duitse nationale ploeg en de linksback van Atalanta kan begin september tegen Spanje of Zwitserland zijn eerste wedstrijd namens die Mannschaft spelen. De vleugelverdediger kwam vanwege zijn Nederlandse vader ook in aanmerking voor een interlandcarrière bij Oranje, maar heeft ervoor gekozen om voor Duitsland te gaan spelen.

“Toen Ronald Koeman nog bij Oranje zat, heeft hij contact met mij opgenomen. Hij feliciteerde mij met mijn seizoen en vroeg mij of hij mij ervan kon overtuigen om voor een interlandloopbaan bij Nederland te kiezen”, vertelt Gosens, die met Atalanta de kwartfinale van de Champions League bereikte en het Serie A-seizoen uiteindelijk afsloot als de nummer drie, zondag in gesprek met BILD.

“Voor mij was het simpelweg een keuze bij welk land mijn hart lag. En dat is Duitsland, ik ben hier immers opgegroeid en mijn banden met dit land zijn gewoonweg sterker”, vervolgt de vlak over de Nederlandse grens in het Duitse Emmerich geboren Gosens. “Dat ik de keuze kon maken tussen twee voetbalgekke landen is om eerlijk te zijn ongelooflijk!”

Gosens stroomde op zeventienjarige leeftijd in in de jeugdopleiding van Vitesse en speelde in Nederland ook voor FC Dordrecht en Heracles Almelo. De linksback is sinds 2017 actief bij Atalanta, waar hij de afgelopen seizoenen veel indruk heeft gemaakt. Gosens wordt deze zomer in verband gebracht met een vertrek bij la Dea en onder meer Juventus en Leicester City worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van de verdediger.