Lionel Messi ontbreekt en ‘voelt zich geen speler van Barcelona’

Lionel Messi is zondagochtend niet verschenen op het trainingscomplex van Barcelona, zo melden diverse Spaanse media. De spelers van de club moesten zich laten testen op het coronavirus, in de aanloop naar de eerste training van maandag. Messi werd om 10.15 uur verwacht, maar laat dus verstek gaan. De 33-jarige Argentijn heeft een vertrekwens ingediend en aangegeven zich geen speler van de club meer te voelen, zo geeft journalist Marcelo Bechler aan op Twitter.

Bechler, die bekendstaat als de eerste journalist die in 2017 de onverwachte transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain aankondigde en onlangs als eerste verzekerde dat Messi had besloten Barcelona te verlaten, stelt dat de Argentijn ervan uitgaat dat de eenzijdige clausule om zijn contract te laten ontbinden nog altijd geldig is. Barcelona is het niet eens met de lezing van Messi en is van mening dat de clausule gold tot 10 juni, waardoor een juridische strijd lonkt.

Messi vs. Barcelona: Wat is er allemaal aan de hand? | VZ Docu

Messi is daarnaast niet blij dat Barcelona afscheid neemt van onder anderen Luis Suárez en Arturo Vidal. De aanvaller en middenvelder moesten in een telefoongesprek met trainer Ronald Koeman vernemen dat ze niet meer gewenst waren. Volgens Spaanse media was afgezien van Messi iedereen zondagochtend aanwezig voor de test, dus ook Suárez en Vidal.

Volgens Mundo Deportivo wil Barcelona absoluut niet meedenken met Messi. Barcelona wijst op de ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro. De leiding van de club heeft naar verluidt aan alle directeuren de opdracht gegeven alle vormen van contact met andere clubs over een eventuele transfer af te houden. Cadena SER gaf zaterdag aan dat de contractuele afkoopsom van zevenhonderd miljoen euro in het contract van Messi niet meer geldig was, maar het is afwachten of dit bericht klopt.