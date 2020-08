Oude bekende Koeman: ‘Hij kan niet overweg met sterke karakters’

Lionel Messi heeft een vertrekwens ingediend bij Barcelona. De 33-jarige clublegende lijkt de Catalaanse topclub na ruim twintig jaar te verlaten, maar volgens Mido vormt dit geen onoverkomelijk probleem voor Ronald Koeman. De oud-speler van onder meer Ajax zegt dat Koeman het waarschijnlijk wel prettig vindt dat een sterke persoonlijkheid als Messi de club verlaat.

Mido werkte vanaf december 2001 bij Ajax een jaar samen met Koeman en weet hoe de nieuwe coach van Barcelona opereert. "Koeman is een van de beste trainers die ik heb gehad, hij heeft een sterke persoonlijkheid. Maar hij gaat wel veel problemen ervaren als Messi blijft", stelt de 37-jarige oud-aanvaller in gesprek met Elwatan Sport.

Messi vs. Barcelona: Wat is er allemaal aan de hand? | VZ Docu

"Het beste wat Koeman kan overkomen is het vertrek van Messi. Koeman kan zijn koninkrijk niet bouwen als Messi zich nog in de kleedkamer bevindt. Koeman was mijn coach bij Ajax en het maakt niet uit hoeveel tijd er nu al overheen is gegaan: hij kan nog steeds niet overweg met spelers met een sterk karakter. Hij wil geen speler die een mening heeft", aldus de vijftigvoudig international van Egypte.

Zaterdag brachten Spaanse media dat de aanvaller vandaag niet zal verschijnen op het complex van de club, waar de spelers medische tests zullen doorlopen en onder meer worden getest op het coronavirus. Messi is er naar verluidt maandag ook niet bij tijdens de eerste training onder Koeman. Zijn advocaten hebben hem erop gewezen dat hij impliciet zou toegeven een werknemer van Barcelona te zijn als hij komt opdagen, terwijl het kamp-Messi volhoudt dat hij niet meer contractueel gebonden is aan de club.