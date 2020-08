PSV schrikt van hoge vraagprijzen en lijkt af te haken in veiling

PSV is in de zoektocht naar een linksback uitgekomen bij Philipp Max. De Eindhovense club heeft volgens BILD een bod van 7,5 miljoen euro uitgebracht op de back, maar FC Augsburg verlangt volgens het Eindhovens Dagblad minimaal tien miljoen euro. Het salaris van Max moet geen probleem vormen voor PSV, maar de hoge vraagprijs is dat vooralsnog wel.

De krant meldt dat een transfer van Max naar Eindhoven zeker niet onmogelijk is, aangezien de vleugelverdediger zelf graag naar de club wil verkassen. De drievoudig Duits international heeft bij FC Augsburg aangegeven dat hij een nieuwe stap in zijn loopbaan wil maken. 'Qua salaris is de 26-jarige vleugelverdediger niet onhaalbaar voor PSV', weet het Eindhovens Dagblad.

Een persoonlijk akkoord lijkt niet het grootste probleem, een akkoord met FC Augsburg wel. Volgens het dagblad geldt de club op de transfermarkt als 'hardnekkig en weinig toegeeflijk'. 'FC Augsburg wil op dit moment een bedrag met minstens acht cijfers voor de komma voor Max. Ongeveer tien miljoen euro dus en dat is PSV, dat wel een flink eind die richting in wil denken en ook heeft geboden, nog wat te gortig.'

PSV wordt ook in verband gebracht met Kim Mae-Jin, maar de centrale verdediger lijkt financieel onhaalbaar. Beijing Guoan lijkt onvermurwbaar en wil de speler waarschijnlijk alleen voor 'een exorbitante prijs' laten gaan. Deze prijs zou zelfs hoger kunnen liggen dan vijftien miljoen en dan is in de veiling het moment al aangebroken waarop technisch directeur John de Jong geen hand meer kan opsteken, zo klinkt het. Naast PSV hebben ook onder meer Tottenham Hotspur en Lazio interesse in de Zuid-Koreaan.