Werder Bremen weigert Tahith Chong aan Jong Oranje af te staan

Werder Bremen staat Tahith Chong niet af voor het EK-kwalificatieduel van Jong Oranje komende vrijdag in en tegen Wit-Rusland. De van Manchester United gehuurde buitenspeler zou volgens de coronavoorschriften van de lokale gezondheidsautoriteiten in Bremen vijf dagen in quarantaine moeten als hij wél met Jong Oranje zou afreizen naar Zhodino. Dat wil de Bundesliga-club met oog op het wedstrijdprogramma absoluut voorkomen.

Ook Milot Rashica (Kosovo) en Milos Veljkovic (Servië) worden bijvoorbeeld in Bremen gehouden. “We hebben besloten dat zij niet naar hun nationale teams afreizen”, zegt directeur Frank Baumann. Hij wijst op de coronaregels inzake reizen naar risicogebieden. “Die zouden namelijk betekenen dat ze ook een bekerwedstrijd missen. Dat willen we vermijden.” Voor Werder Bremen is de DFB Pokal altijd al een belangrijk toernooi geweest. Op 12 september spelen de Noord-Duitsers bij Carl Zeiss Jena.

De weigering van Werder Bremen is opnieuw een dilemma voor de KNVB. Feyenoord wilde zowel Justin Bijlow als Lutsharel Geertruida niet afstaan omdat het in Wit-Rusland zeer onrustig is na een omstreden verkiezingsoverwinning van president Alexander Loekasjenko. Ook speelde de stijging in het aantal coronabesmettingen in het land een rol in de afwijzende houding van Feyenoord.

Het Algemeen Dagblad verzekerde dat Bijlow en Geertruida van interim-bondscoach Marcel Groninger te horen hadden gekregen dat ze geschorst worden voor de eerste competitiewedstrijd van Feyenoord op 12 september tegen PEC als ze zich niet zouden melden bij Jong Oranje. Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB, gaf aan dat de KNVB er ‘echt alles aan doet’ om de veiligheid van de spelers te garanderen. “We moeten voetballen. Het kan niet zo zijn dat spelers van Feyenoord thuisblijven en dat andere clubs wel spelers afstaan. Iedereen is gelijk in deze.”

Bijlow werd inderdaad opgeroepen, maar Geertruida ontbrak in de definitieve selectie. Na het duel met Wit-Rusland speelt Jong Oranje in Almere tegen Jong Noorwegen. Jong Oranje staat met een maximale score van twaalf punten uit vier duels eerste in Groep 7 van de EK-kwalificatiecyclus.

De definitieve selectie:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht)

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Justin Hoogma (FC Utrecht), Jordan Teze (PSV), Sven Botman (Lille OSC), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse), Jurriën Timber (Ajax)

Middenveld: 'Tahith Chong (Werder Bremen)', Ryan Gravenberch (Ajax), Teun Koopmeiners, Dani de Wit (AZ), Ludovit Reis (Barcelona)

Aanval: Joshua Zirkzee (Bayern München), Daishawn Redan (Hertha BSC), Noa Lang (Ajax), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Myron Boadu (AZ) en Ché Nunnely (Willem II).