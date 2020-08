NAC wil PSV ook na 6-1 winst nog aftroeven op de transfermarkt

NAC Breda startte zaterdag met een 6-1 overwinning aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Maurice Steijn was blij met de dikke zege én het feit dat de score dankzij zes verschillende doelpuntenmakers tot stand kwam, maar toch hoopt de oefenmeester op aanvallende versterkingen. De interesse in Lex Immers, die afgelopen week zijn contract met ADO Den Haag liet ontbinden, zal worden geconcretiseerd.

Steijn en Immers kennen elkaar van hun gezamenlijke periode in de Hofstad en de trainer had in aanloop naar het thuisduel al aangegeven dat de valse spits annex middenvelder van harte welkom was in het Rat Verlegh Stadion. “Hij is een ervaren jongen, super fit. Ik ga dit weekend een poging doen om snel met hem om de tafel te gaan Ik bel hem morgen om af te spreken”, verzekerde Steijn na de 6-1 overwinning.

“Ik hoop dat ik hem over de streep kan trekken om naar Breda te komen, hij heeft meerdere mogelijkheden. Als hij voor NAC kiest, zal hij dat niet doen voor de financiën. Dus ik hoop dat hij kiest voor de club en de trainer”, citeerde BN DeStem. Immers, 34 jaar, debuteerde in 2007 in de hoofdmacht van ADO. In totaal kwam hij, met tussenpozen, acht seizoenen uit voor ADO. In 258 duels scoorde hij 49 keer.

Immers is niet de enige aanvallende versterking die NAC op het oog heeft. Ook Kaj de Rooij moet de overstap naar Breda maken. FC Eindhoven vraagt naar verluidt circa vier ton voor de negentienjarige aanvaller, die vrijdag in het uitduel met Jong FC Utrecht (1-2) het eerste doelpunt van het seizoen maakte. “We hebben ons bij zijn management en bij de club gemeld. De onderhandelingen zijn gaande, ik hoop dat het de goede kant op gaat en dat het snel rond komt”, erkent Steijn.

“Met hem erbij, een talentvolle jongen, hebben we een goede balans tussen ervaring en talenten.” PSV was de eerste club die zich deze maand concreet meldde voor De Rooij, maar FC Eindhoven nam geen genoegen met het openingsbod. NAC zou zaterdag een eerste bod hebben uitgebracht, maar FC Eindhoven zou daar nog niet op hebben gereageerd. De Rooij sprak eerder dit jaar met toenmalig NAC-trainer Peter Hyballa over een overgang naar de club uit Breda.