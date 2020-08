‘Afkoopsom van 700 miljoen euro van Messi is niet meer geldig’

De contractuele afkoopsom van zevenhonderd miljoen euro in het contract van Lionel Messi is niet meer geldig, zo beweert Cadena SER zaterdagavond. De radiozender meldt dat de redactie van El Larguero, een sportprogramma op de zender, inzicht heeft gekregen in het contract van de aanvoerder van Barcelona. Daarin zou staan dat de clausule inmiddels is verlopen.

Volgens de berichtgeving heeft Messi in 2017 een contract getekend dat voor drie seizoenen gold, tot en met de jaargang 2019/20. Daarin was een optie opgenomen om de verbintenis met een jaar te verlengen, tot en met 2020/21. Als Messi zou vertrekken vóór het seizoen 2020/21, dan zou de afkoopsom van zevenhonderd miljoen euro van toepassing zijn. Nu zou daar echter geen sprake meer van zijn.

Het radioprogramma noemt twee mogelijke scenario's waarop het vertrek van Messi nu tot stand kan komen. De eerste mogelijkheid is dat hij transfervrij vertrekt. De Argentijn claimt gebruik te kunnen maken van een vertrekclausule. Die was geldig tot 10 juni 2020, normaliter een paar dagen na het einde van het seizoen 2019/20. Volgens Messi is die optie nog steeds rechtsgeldig, daar het seizoen onverwacht werd verlengd. Barcelona is het daar niet mee eens.

De tweede optie is dat Messi voor een aanzienlijk lager bedrag dan zevenhonderd miljoen euro verkast. Eerder deze week meldde AS al dat Barcelona de vraagprijs zou hebben bepaald op iets meer 222 miljoen euro; de club is erop uit om van Messi de duurste voetballer aller tijden te maken. Op dit moment is dat Neymar, met zijn overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro.

Messi wil Barcelona deze zomer verlaten. Zaterdagavond werd duidelijk dat de aanvaller zondag niet zal verschijnen op het complex van de club, waar de spelers medische tests zullen doorlopen en onder meer worden getest op het coronavirus. Hij is er maandag ook niet bij tijdens de eerste training onder Ronald Koeman. Zijn advocaten hebben hem erop gewezen dat hij impliciet zou toegeven een werknemer van Barcelona te zijn als hij komt opdagen, terwijl het kamp-Messi volhoudt dat hij niet meer contractueel gebonden is aan de club.