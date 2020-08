Beloftenteams staan voor schut: NAC en Excelsior scoren zes keer

NAC Breda is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won zaterdagavond in het eigen Rat Verlegh Stadion met ruime cijfers van Jong AZ: 6-1. Eerder op de dag zegevierde Excelsior al met liefst 1-6 bij de beloften van PSV en kwam Helmond Sport als winnaar uit de Brabantse derby met TOP Oss (1-2).

NAC Breda - Jong AZ 6-1

NAC had geen kind aan de beloften van AZ en voetbalde zich binnen het halfuur naar een zeer ruime voorsprong. Huseyin Dogan opende in de veertiende minuut de score met een schot vanbinnen de zestien, een fraaie afstandsknal van Mounir El Allouchi resulteerde kort erna in de 2-0 en Finn Stokkers tekende nog voor het verstrijken van het eerste halfuur voor de 3-0. NAC speelde daarmee een gewonnen wedstijd. Toch wist het team van Steijn ook na rust nog driemaal te scoren, via Roger Riera, Joshua Bohui en Nick Venema. Thijs Oosting had tussendoor de eretreffer gemaakt namens de bezoekers.

Jong PSV - Excelsior 1-6

Jong PSV trad aan met een zeer onervaren ploeg, doordat veel talenten momenteel de kans krijgen bij het eerste elftal, en daar wist Excelsior optimaal van te profiteren. De ploeg uit Kralingen begon prima en leidde bij rust al met 0-2, door doelpunten van Ahmad Mendes Moreira en Joël Zwarts. Met name de treffer van Zwarts was prachtig: nadat hij Shurandy Sambo had afgetroefd op snelheid en kracht, vuurde hij verwoestend raak in de korte hoek. Na de onderbreking voerde Excelsior de score verder op via Thomas Oude Kotte, een eigen doelpunt van Justin de Haas en Elías Már Ómarsson, alvorens Damian Timan wat terugdeed namens Jong PSV. Het slotakkoord werd daarna verzorgd door Ómarsson.

Excelsior gaat op bezoek bij Jong PSV met een 0-2 voorsprong de rust in. Deze goal van Joël Zwarts was het absolute hoogtepunt van de eerste helft. ??#jpsexc ?? FOX Sports 1 pic.twitter.com/YXQzLH6q5v — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 29, 2020

TOP Oss - Helmond Sport 1-2

Helmond Sport had zich geen betere start kunnen wensen in het Frans Heesen Stadion, want Jeff Stans schoot het elftal van Wil Boessen al na drie minuten voetballen op voorsprong. De middenvelder nam een afvallende bal op de pantoffel en zorgde zo fraai voor de 0-1. Helmond Sport domineerde daarna, maar wist zijn voorsprong pas aan het begin van de tweede helft uit te breiden via Arno van Keilegom. In de absolute slotfase werd het nog even spannend voor Helmond Sport: Orhan Dzepar werd met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd en Dennis van der Heijden zorgde voor de aansluitingstreffer. De bezoekers hielden het hoofd echter koel en stapten uiteindelijk verdiend met drie punten van het veld.