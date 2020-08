Neymar verrast en breekt na vijftien jaar met Nike

Neymar verbreekt zijn commerciële banden met Nike. De aanvaller van Paris Saint-Germain liet zich vijftien jaar sponsoren door het sportmerk, maar daar komt volgende week al verandering in. Het onderlinge sponsorcontract loopt door tot medio 2022, maar Neymar zou de verbintenis eenzijdig opzeggen per 1 september. Het nieuws wordt door media in Brazilië en Frankrijk gemeld.

Naar verluidt konden Neymar en Nike het niet eens worden over de voorwaarden van een nieuwe verbintenis. De Braziliaan kan na de onverwachte breuk overstappen naar een ander sportmerk. Volgens RMC Sport zal hij zich voortaan laten sponsoren door Puma, dat spelers als Antoine Griezmann, Romelu Lukaku, Sergio Agüero, Luis Suárez, Marco Reus, David Silva, Jan Oblak, Gianluigi Buffon en Mario Balotelli al in de stal heeft.

Nike verliest een van zijn bekendste atleten. Neymar werkte al sinds zijn dertiende samen met het Amerikaanse merk. Nike is tevens de sponsor van zijn huidige club PSG. Het Duitse Puma timmert aan de weg in de voetbalwereld en heeft zich de afgelopen twee jaar verbonden aan clubs als PSV, AC Milan, Valencia, Borussia Dortmund en alle clubs die behoren tot de City Football Group, waaronder Manchester City.

Neymar is commercieel gezien een van de meest interessante voetballers ter wereld. Hij tekende zijn laatste contract met Nike in 2011. Het is niet bekend hoeveel hij daaraan verdient, maar in 2018 lekten enkele details uit over zijn contractuele bonussen: Neymar zou een miljoen dollar verdienen voor iedere Ballon d'Or die hij wint, 50.000 dollar voor elk gewonnen WK en een extra 200.000 dollar als hij Speler van het Toernooi zou worden op een WK. Die bonussen heeft hij niet kunnen opstrijken, maar met activiteiten als het dragen van Nike-kleding en het plaatsen van gesponsorde posts op social media verdiende hij goed aan de deal.

Vorig jaar liet Nike weten 'zeer bezorgd' te zijn door de aantijging van een vrouw in Brazilië, die claimde door Neymar verkracht te zijn. Enkele maanden nadat ze haar verhaal deed, werd ze in Brazilië aangeklaagd voor een valse aangifte, laster en afpersing; haar beschuldiging van Neymar zou een poging zijn geweest om een geldbedrag bij hem los te krijgen. Het is mogelijk dat de 28-jarige aanvaller zich door het statement van Nike niet meer gesteund voelde door het merk.