Daily Mirror meldt vermeende transfersom Donny van de Beek

Manchester United is de belangrijkste gegadigde om Donny van de Beek over te nemen van Ajax. Volgens de Daily Mirror heeft trainer Ole Gunnar Solskjaer persoonlijk contact gezocht met de middenvelder, om duidelijk te maken dat hij een belangrijke rol voor Van de Beek ziet weggelegd op Old Trafford. Volgens de krant zit een transfer van 45 miljoen euro in de pijplijn. Journalist Fabrizio Romano stelt dat Ajax nog geen officieel bod heeft ontvangen.

Solskjaer wil in de komende 48 uur nadere gesprekken voeren met Van de Beek, zo klinkt het zaterdag in de Daily Mirror. De krant voegt eraan toe dat de middenvelder bij Ajax heeft aangegeven niet meer te willen spelen, om het risico op een blessure uit te sluiten. Volgens 'bronnen in Nederland' kan Manchester United alleen nog naast het net vissen als Barcelona of Real Madrid te elfder ure met een bod komt, maar dat ligt op dit moment niet in de lijn der verwachting. Romano laat weten dat Barcelona ontkent contacten te hebben gelegd over de komst van Van de Beek.

Ziggo Sport met unieke beelden van de laatste keer (?) dat Donny van de Beek een wedstrijd van AFC Ajax meemaakt ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 29 augustus 2020

Barcelona werd na de aanstelling van trainer Ronald Koeman in verband gebracht met Van de Beek. De club verkeert echter in chaos door de vertrekwens van Lionel Messi en Solskjaer was vastberaden om te profiteren van die situatie. Hij nam contact op met Van de Beek en liet doorschemeren dat hij, met de hulp van de jeugdexponent van Ajax, met Manchester United een gooi wil doen naar de landstitel.

De middenvelder ontbrak zaterdag onverwacht in de selectie van Ajax voor de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-1 zege). Op de persconferentie na de wedstrijd liet trainer Erik ten Hag weten dat er bij een vertrek van Van de Beek niet per se en vervanger hoeft te komen. Hij heeft vertrouwen in de ontwikkeling van zijn andere spelers. Tegen Frankfurt speelde Quincy Promes als nummer tien; hij werd kort voor tijd vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. Een ander alternatief is de achttienjarige Ryan Gravenberch.