Promes en Kudus reageren tijdens oefenwedstrijd op tragisch nieuws

De doelpuntmakers van Ajax stonden zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-1) stil bij het overlijden van acteur Chadwick Boseman. Quincy Promes en Mohammed Kudus maakten na hun doelpunt het 'Wakanda Forever'-gebaar uit de populaire film Black Panther, waarin Boseman twee jaar geleden de hoofdrol speelde. De 43-jarige acteur stierf vrijdag aan de gevolgen van darmkanker.

Promes en Kudus maakten met de armen een kruis voor de borst. Het is het saluut van het fictieve land Wakanda, waar de Black Panther vandaan komt. Kudus maakt het gebaar al langer na zijn doelpunten; vorige maand legde hij aan Ajax TV uit waarom hij dat doet. "Dat is het Wakanda-gebaar en het staat voor onbreekbaar zijn. Niets kan mij breken, ik ben sterk en kan alle kritiek aan", maakte de van FC Nordsjaelland overgekomen aanvaller duidelijk.

De Ajacieden zijn niet de enige voetballers die hebben gereageerd op het tragische overlijden van Boseman. Tijdens de wedstrijd tussen Arsenal en Liverpool in de Community Shield maakte Pierre-Emerick Aubameyang hetzelfde gebaar nadat hij de score opende. Vorig jaar droeg hij tijdens een Europa League-wedstrijd tegen Stade Rennes al eens een Black Panther-masker tijdens het vieren van een doelpunt, in navolging van Batman- en Superman-maskers.

Eerder op de zaterdag reageerde Aubameyang via Instagram al op het overlijden van Boseman. "We voelen het allemaal", schreef hij. "Dag je mag rusten in vrede. Je hebt ons zoveel hoop en kracht gegeven. Bedankt voor alles." Ook spelers als Jadon Sancho, Kylian Mbappé en Jesse Lingard plaatsten een bericht op hun Instagram-pagina. De film Black Panther, die met drie Oscars werd bekroond en geldt als een van de succesvolste Marvel-producties ooit, was met name voor de zwarte gemeenschap een mijlpaal, daar er nauwelijks grote filmproducties bestonden waarin zwarte acteurs de rol van superheld speelden.

Rest in peace, Chadwick Boseman.



An inspiration whose impact went far beyond film. Your legacy will live on.#WakandaForever ?? pic.twitter.com/8gsoKRPASn — Arsenal (@Arsenal) August 29, 2020