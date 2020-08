Hoofdrollen voor Quincy Promes, Mohammed Kudus en Antony bij Ajax

Ajax heeft zaterdagavond zonder al te veel moeite een oefenwedstrijd gewonnen van Eintracht Frankfurt. De ploeg van Erik ten Hag oogde met name in de eerste helft goed op elkaar ingespeeld; Ajax liet de bal makkelijk rondgaan en leidde in de rust met 1-0, al waren er kansen op een veel grotere voorsprong. In de tweede helft maakte Mohammed Kudus er 2-0 van met zijn eerste goal voor Ajax. Eintracht, dat veel venijnige overtredingen maakte na de pauze, deed nog wel iets terug: 2-1.

Donny van de Beek, Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar behoorden niet tot de wedstrijdselectie; over Van de Beek is bekend dat zijn absentie te maken had met transferontwikkelingen. Ajax kwam al vroeg op voorsprong tegen de club die een week geleden nog met 1-2 van PSV won. Na drie minuten kreeg Lassina Traoré de bal met wat mazzel in het strafschopgebied, waarna hij Quincy Promes met een afgemeten hakbal in staat stelde om de score te openen.

Ziggo Sport met unieke beelden van de laatste keer (?) dat Donny van de Beek een wedstrijd van AFC Ajax meemaakt

Ajax was de bovenliggende partij en kreeg meerdere kansen om de voorsprong uit te breiden. Zo kon Traoré bijna binnentikken na een voorzet van Noussair Mazraoui, schoot Ryan Gravenberch van grote afstand naast en knalde Quincy Promes te bal tegen de lat en de paal; zijn eerste inzet zou zijn afgekeurd als er een doelpunt uit voortkwam, vanwege een eerdere buitenspelsituatie. André Onana moest zich een keer laten gelden door een stuiterbal van André Silva met een gestrekte hand uit de hoek te houden.

Na de pauze verdubbelde Ajax de score: Antony, die met meerdere fraaie acties een goede indruk maakte in de Johan Cruijff ArenA, ging samen met Promes op het doel af en de Braziliaan kreeg de kans om te scoren. Hij nam de pass van Promes echter slecht aan, maar wist daarna Mohammed Kudus te bereiken met een hakbal. De zomeraanwinst maakte zijn eerste doelpunt voor Ajax. Eintracht deed iets terug via André Silva en Edson trof nog de lat. Negen minuten voor tijd maakte Bas Dost als invaller zijn entree bij de bezoekers.