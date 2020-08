Real Madrid en Sevilla melden transfer van vijtien miljoen euro

Óscar Rodríguez zet zijn loopbaan voort bij Sevilla. De club uit Andalusië maakt zaterdagavond via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met Real Madrid over een transfer van de 22-jarige aanvallende middenvelder. Real Madrid toucheert naar verluidt vijftien miljoen euro voor de verkoop van de jeugdexponent en heeft bedongen dat het bij een toekomstige transfer 25 procent van de transfersom ontvangt.

Rodríguez belandde in 2009 in de jeugdopleiding van Real Madrid, maar speelde uiteindelijk slechts één wedstrijd in de hoofdmacht van de Koninklijke (in het seizoen 2017/18 75 minuten in de Copa del Rey tegen Fuenlabrada). De Spaans jeugdinternational werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Leganés en maakte een uitstekende indruk in Butarque. In totaal speelde hij 64 wedstrijden voor Leganés, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 6 assists.

Met name afgelopen seizoen ontwikkelde Rodríguez zich stormachtig. Leganés degradeerde weliswaar uit LaLiga, maar de huurling van Real Madrid beleefde persoonlijk een prima jaar met negen doelpunten en twee assists in dertig competitiewedstrijden. Rodríguez had ondanks een tot medio 2023 doorlopend contract bij Real Madrid geen toekomst in het Santiago Bernabéu, maar blijft dus toch actief in LaLiga.

De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler heeft namelijk voor vijf seizoenen getekend bij Sevilla. Rodríguez is gezien zijn multifunctionaliteit een welkome versterking voor de Europa League-winnaar, daar Éver Banega en Franco Vázquez vrijwel zeker gaan vertrekken.