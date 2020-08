Arsenal pakt op Wembley eerste prijs ten koste van Liverpool

Arsenal heeft de Community Shield zaterdagavond op zijn naam geschreven. De bekerhouder won op Wembley na strafschoppen van regerend landskampioen Liverpool. De reguliere speeltijd leverde een 1-1 gelijkspel op, waarna het team van Mikel Arteta als winnaar kwam uit de strafschoppenserie die onmiddellijk volgde. Het nieuwe Premier League-seizoen begint over twee weken. Arsenal gaat dan op bezoek bij Fulham, terwijl het Liverpool van Jürgen Klopp in eigen huis tegen Leeds United speelt.

Beide trainers kozen voor een sterke basiself, maar hadden ook enkele verrassingen in petto. Bij Arsenal ontbraken onder anderen Nicolas Pépé en Alexandre Lacazette voorin, terwijl de negentienjarige Neco Williams de rechtsback van Liverpool was bij afwezigheid van Trent Alexander-Arnold. Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk begonnen bij de regerend landskampioen in de basis en laatstgenoemde dacht al vroeg in de wedstrijd de score te openen. Van Dijk scoorde na een vrije trap van Andy Robertson, maar de Nederlandse verdediger werd teruggefloten vanwege buitenspel.

Liverpool had de overhand in de openingsfase, maar het was Arsenal dat na elf minuten voetballen op voorsprong kwam. Bukayo Saka wist Pierre-Emerick Aubameyang met een fraaie pass te bereiken op links, waarna de aanvaller uit Gabon naar binnen trok en vanaf ongeveer zestien meter fraai de verre hoek vond: 1-0. In het restant van de eerste helft had Arsenal de controle over de wedstrijd en had Liverpool het vooral aan doelman Alisson Becker te danken dat de score voor rust niet verder opliep.

Liverpool schoot zelf in de eerste 45 minuten geen enkele keer op doel, maar kwam na de onderbreking sterker uit de kleedkamer. Eerst scheerde een ziedend schot van Roberto Firmino rakelings naast en na een klein uur faalde Sadio Mané oog in oog met Emiliano Martínez, die met de rechterhand slim redde. Arsenal beperkte zich tot verdedigen en hield zijn doel lang schoon. Zeventien minuten voor tijd moesten the Gunners door toedoen van Takumi Minamino echter toch de gelijkmaker incasseren. De Japanse invaller kreeg de bal in de zestien uit de kluts voor zijn voeten en haalde uiteindelijk doeltreffend uit: 1-1.

Even later had Mané de 1-2 op zijn voet. De Senegalees ontsnapte in het strafschopgebied aan Kieran Tierney, maar speelde de bal vervolgens te ver voor zich uit, waardoor Martínez opnieuw kon redden. Aan de overzijde kopte Joe Willock nog naast uit een voorzet van Cédric Soares. Geen van beide teams wist uiteindelijk meer verandering aan te brengen in stand, waardoor onmiddellijk een strafschoppenserie volgde. Liverpool-talent Rhian Brewster miste daarin als enige: zijn inzet belandde tegen de lat.