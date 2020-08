Lionel Messi verrast en weigert coronatest bij Barcelona

Lionel Messi heeft Barcelona volgens RAC1 laten weten dat hij zondag niet verschijnt op het trainingscomplex van de club. De spelers van de club zullen zich laten testen op het coronavirus, in de aanloop naar de eerste trainingssessie van maandag. De afwezigheid van Messi duidt erop dat hij niet van plan is om met de club te gaan trainen. Het is een opvallende ontwikkeling, daar het er aanvankelijk op leek dat hij maandag wel acte de présence zou geven.

Woensdag meldde TyC Sports nog dat Messi had besloten om maandag wel te verschijnen op de eerste training. Het is de eerste oefensessie onder leiding van de nieuwe trainer Ronald Koeman. Aanvankelijk werd gespeculeerd dat Messi wellicht individueel zal trainen als gevolg van zijn wens om te vertrekken, maar nu blijkt dat de Argentijn er sowieso niet bij zal zijn. Barcelona heeft dat nieuws overigens nog niet bevestigd; de training begint maandagavond om 18.00 uur in Ciutat Esportiva Joan Gamper, het sportcomplex van de grootmacht in Sant Joan Despí.

Messi heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Barcelona en is volgens media in Argentinië bereid om het op een juridische procedure aan te laten komen. Hoewel de eenzijdige clausule om zijn contract te laten ontbinden eigenlijk slechts gold tot 10 juni, wil Messi die deadline nu betwisten omdat het seizoen vanwege de coronacrisis niet op 1 juli afliep maar veel later. Voorzitter Josep Maria Bartomeu van Barcelona is naar verluidt voornemens om zo snel mogelijk een meeting te organiseren met Messi teneinde de superster alsnog te overtuigen van een langer verblijf in het Camp Nou, maar vooralsnog is daarvoor geen datum geprikt.

De keuze van Messi om de medische tests te laten schieten, zou te maken hebben met juridisch advies dat hij heeft gekregen van zijn advocaten. Het kamp-Messi hanteert immers het standpunt dat zijn contract is verlopen als gevolg van het activeren van de veelbesproken clausule. Als Messi zou komen opdagen, geeft hij impliciet aan nog een werknemer van Barcelona te zijn en dat zijn contract nog rechtsgeldig is. Om die reden is Messi er niet bij, en zal hij de komende tijd vermoedelijk alle clubactiviteiten overslaan.