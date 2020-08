Marcel Brands haalt eerste grote vis binnen voor 25 miljoen euro

Allan Marques Loureiro, beter bekend onder zijn voetbalnaam Allan, gaat zijn loopbaan voortzetten in de Premier League. Volgens diverse goed ingevoerde Italiaanse journalisten, onder wie Sky Italia-transferspecialist Fabrizio Romano, is Napoli akkoord met Everton over een transfer van minstens 25 miljoen euro naar Goodison Park.

Allan wordt de eerste grote zomeraanwinst van director of football Marcel Brands van Everton. De voormalig beleidsbepaler van PSV haalde eerder deze transferperiode de negentienjarige Niels Nkounkou al weg uit de jeugdopleiding van Olympique Marseille, maar zorgde nog niet voor vuurwerk op de transfermarkt. Met de komst van Allan voorziet Brands het middenveld van Everton van een extra controleur.

De 29-jarige Braziliaanse middenvelder speelde de afgelopen vijf seizoenen voor Napoli en groeide bij die club uit tot een sterkhouder. Allan speelde in alle competities 212 wedstrijden voor i Partenopei en was daarin goed voor 11 doelpunten en 16 assists. Hij speelde eerder in Europa voor Udinese en Granada en stond in Brazilië onder meer onder contract bij Vasco da Gama.

Everton betaalt minstens 25 miljoen euro om het tot medio 2023 doorlopende contract van Allan bij Napoli af te kopen, al verzekeren Italiaanse media dat de transfersom via allerlei bonusconstructies uiteindelijk kan oplopen tot maximaal 28 miljoen euro. Hij wordt binnenkort medisch gekeurd in Engeland en zal vervolgens een meerderjarig contract ondertekenen. Everton onderhandelt overigens ook nog altijd met Real Madrid over een transfer van James Rodríguez, die in de Spaanse hoofdstad al enige tijd op een zijspoor is beland.