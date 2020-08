Chelsea bezorgd om Hakim Ziyech; Steven Bergwijn staat op na invalbeurt

Hakim Ziyech heeft zijn eerste wedstrijd voor Chelsea achter de rug. De aanvaller maakte in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-1) een goede indruk, maar houdt toch gemengde gevoelens over aan de wedstrijd. Ziyech verliet het veld immers met een blessure. Tegelijkertijd won Tottenham Hotspur door een doelpunt van Steven Bergwijn met 1-0 van Champioship-club Birmingham City.

Ziyech kreeg een basisplaats van Frank Lampard en werd in de openingsfase van de tweede helft naar de kant gehaald. De rechtsbuiten kwam na een eigen tackle niet goed terecht en werd behandeld door de medische staf van Chelsea. Hij strompelde vervolgens van het veld en werd vervangen door Conor Gallagher. Lampard zal hopen dat de schade meevalt en dat Ziyech inzetbaar is tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, op 14 september tegen dezelfde opponent.

Zijn eerste grote bijdrage leverde Ziyech al in de vierde minuut. Vanaf de rechterflank zocht hij met het linkerbeen Callum Hudson-Odoi uit. Na de messcherpe voorzet kon de aanvaller de bal doorkoppen richting Werner, die zijn debuut opluisterde met een doelpunt van dichtbij. Chelsea leek met 1-0 te gaan winnen, zeker nadat Willy Caballero een strafschop van Neal Maupay pareerde. Maar in de laatste minuut van de wedstrijd mocht Brighton opnieuw aanleggen voor een strafschop, na een overtreding van Ethan Ampadu op Aaron Connolly, en Pascal Gross bepaalde de eindstand op 1-1.

Tegelijkertijd trad Tottenham in eigen huis aan tegen Birmingham. Bergwijn begon op de bank; José Mourinho gaf veel reservespelers de kans en liet gevestigde namen als Harry Kane, Dele Alli, Heung-Min Son en Hugo Lloris buiten de basis. Tottenham had het lastig en Mourinho liet Bergwijn en Alli invallen. De Nederlander maakte in minuut 89 het verschil: hij dartelde vanaf de linkerflank langs het strafschopgebied, kapte zijn tegenstander uit en schoot hard in de verre hoek.