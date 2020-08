‘Arturo Vidal is door verrassend lage vraagprijs optie voor Ajax’

Arturo Vidal staat volgens Chileense media in de belangstelling van Ajax. Volgens onder meer La Cuarta kan de bij Barcelona overbodig geworden middenvelder samen met ploeggenoot Luis Suárez naar Amsterdam verkassen. De concurrentie voor Ajax is echter niet mals, want Vidal staat ook op de radar bij Juventus en Internazionale.

Dat Vidal bij Barcelona niet voorkomt in de plannen van trainer Ronald Koeman is geen geheim. De 33-jarige middenvelder uit Chili mag samen met onder anderen Suárez en Ivan Rakitic uitkijken naar een nieuwe club, maar Barcelona wenst volgens La Cuarta nog wel een transfersom te ontvangen. Het Chileense dagblad stelt dat Barcelona mikt op een bedrag van ongeveer negen miljoen euro.

Dat Vidal kan terugkeren naar Italië, waar hij eerder speelde voor Juventus, was al langer bekend. Juventus ziet naar verluidt wel heil in een hernieuwde samenwerking met de dynamische middenvelder, terwijl ook Inter interesse heeft. La Cuarta verzekert nu echter dat Ajax ook zich heeft gemengd in de strijd om Vidal. De Chileen zou in het kielzog van Luis Suárez naar de Johan Cruijff ArenA kunnen trekken, al lijkt Suárez voorlopig onhaalbaar voor de Amsterdammers. De vraagprijs die Barcelona hanteert voor Vidal zou normaliter geen obstakel hoeven vormen voor Ajax.

De berichtgeving van La Cuarta komt op dezelfde dag dat Donny van de Breek op weg lijkt naar de uitgang bij Ajax. De Oranje-international ontbreekt vanavond in de wedstrijdselectie voor het oefenduel met Eintracht Frankfurt, volgens onder meer Voetbal International en De Telegraaf vanwege ‘transferontwikkelingen’. Van de Beek lijkt een transfer naar het buitenland te gaan maken, waardoor de noodzaak voor een vervanger mogelijk ontstaat.