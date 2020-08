Donny van de Beek ontbreekt door transferontwikkelingen

Ajax treedt zaterdagavond zonder Donny van de Beek aan in de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De middenvelder zit bovendien niet op de bank en Ajax heeft nog geen verklaring gegeven voor zijn absentie. Volgens De Telegraaf houdt zijn afwezigheid 'verband met ontwikkelingen rond de international'. Van de Beek wordt met een transfer naar onder meer Barcelona en Manchester United in verband gebracht.

De zaakwaarnemer van de Ajacied laat weten dat men geen risico op een blessure wil lopen met het oog op een transfer. Van de Beek is niet de enige speler die verrassenderwijs ontbreekt in de selectie. Ook Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar zijn er niet bij in de Johan Cruijff ArenA. Onder de lat keert André Onana terug, nadat Maarten Stekelenburg dinsdag negentig minuten op het ved stond tegen Hertha BSC (1-0 zege). Daley Blind, die in die wedstrijd uitviel nadat zijn interne defibrillator afging, wordt achterin vervangen door Lisandro Martínez.

Ook Quincy Promes en Ryan Gravenberch keren terug in het elftal. De entree van Gravenberch is te verklaren door de afwezigheid van Van de Beek, terwijl Promes voorin speelt nadat Labyad nog werd opgesteld als spits tegen Hertha. De wedstrijd tussen Ajax en Eintracht begint zaterdagavond om 19.00 uur en is de op een na laatste oefenwedstrijd in het programma van Ajax; zondag treedt de club aan tegen 1. FC Union Berlin.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch; Antony, Promes, Tadic; Traoré