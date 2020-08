Eljero Elia verklapt intieme boodschap van Turkse president Erdogan

Eljero Elia speelde tussen 2017 en 2020 drie seizoenen voor Istanbul Basaksehir en kroonde zich in zijn laatste jaar tot landskampioen van Turkije met de Uilen. De 33-jarige Nederlander ontving voor het behaalde kampioenschap de persoonlijke felicitaties van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en ging zelfs op de foto met de omstreden politicus. Het kwam Elia met name in Nederland op veel kritiek te staan, maar de buitenspeler heeft zelf geen spijt van het moment.

Nadat Basakehir zich voor het eerst tot landskampioen van Turkije kroonde, bracht de voltallige selectie een bezoek aan Erdogan. Elia erkent dit weekeinde in het YouTube-programma DAY1 tegenover verslaggever JayJay Boske dat de Turkse president een sympathisant van Basaksehir is. "Zijn nichtje is getrouwd met de president van Basaksehir (Göksel Gümüsdag, red.). Hij heeft ooit een lintje doorgeknipt en dan denkt heel Turkije natuurlijk dat Erdogan verbonden is aan de club", zegt de aanvaller.

"Hij support de club, maar in Turkije is het zo dat de president zetels moet krijgen om president te blijven. Hij heeft de hele gemeenschap bij Basaksehir locked. Hij weet: al deze mensen in dit gebied gaan op mij stemmen. En dan wordt het een politiek spelletje", vervolgt Elia, die deze zomer uit zijn contract liep bij Basakehir en zich vervolgens transfervrij aansloot bij FC Utrecht.

Elia was zeer trots op zijn ontmoeting met Erdogan vorige maand en dat is niet veranderd. Hij begrijpt niet dat sommige mensen het hem kwalijk namen dat hij met Erdogan poseerde voor een foto. "Heel veel mensen hebben een mening over hem. Ze vinden hem een slechte dictator, dit en dat. Luister dan: ik heb er niks mee te maken. Ik ben al trots dat ik in zo’n positie terecht ben gekomen en dat ik naast zo iemand kan staan. Misschien heeft hij slechte dingen gedaan of dingen die niet kunnen, maar ik heb daar niks mee te maken. Vervolgens worden de mensen boos op mij: hoe kun je nou naast zo iemand gaan staan?

Elia onthult dat hij ook nog enkele persoonlijke woorden kreeg toegezegd van Erdogan. "Ik heb hem een hand gegeven en hij vroeg naar mijn kinderen, die hij blijkbaar op televisie heeft gezien. Hij zei: je hebt mooie kinderen, Masha Allah. Dat is het, meer heb ik niet met hem besproken. Ik weet ook dat heel veel Turkse mensen trots op hem zijn, dat hij het land zo leidt en zo onafhankelijk maakt van de rest van de Europese landen. Verder weet ik er niets van."