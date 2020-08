PSV legt bod van 7,5 miljoen euro neer in Duitsland

PSV heeft volgens BILD een bod van 7,5 miljoen euro uitgebracht op Philipp Max, linksback van het Duitse FC Augsburg. Max staat nog tot medio 2022 onder contract bij de Bundesliga-club en beleefde afgelopen seizoen een indrukwekkend jaar, met 8 doelpunten en 6 assists in 31 competiitewedstrijden. Technisch directeur Stefan Reuter van Augsburg bevestigt dat er een bod is gedaan op de 26-jarige Max, maar wil vooralsnog niet vertellen van welke club dat afkomstig is.

Het is geen geheim dat PSV met het oog op komend seizoen nog zoekt naar een nieuwe linksback. De Eindhovenaren hadden Ricardo Rodríguez graag ingelijfd nadat de Zwitser vorig seizoen indruk maakte als huurling, maar hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij Torino. PSV wil echter nog altijd een nieuwe linkervleugelverdediger toevoegen aan zijn selectie en heeft zich inmiddels gewend tot FC Augsburg.

De Duitse club wil tegenover BILD niet bevestigen dat de Eindhovenaren zich hebben gemeld voor Max, maar geeft wel toe dat men met een club onderhandelt over de back. "We zijn er echter nog niet uit over de transfersom", zo licht Reuter direct toe. BILD is ervan overtuigd dat PSV de club is die zich bij FC Augsburg heeft gemeld voor Max en het Eindhovens Dagblad en Voetbal International bevestigen de interesse van de Eredivisionist.

Max heeft er vijf seizoenen opzitten in dienst van FC Augsburg. Hij speelde in de jeugdopleiding van Bayern München en Schalke 04 en belandde in 2015 via Karlsruher SC in de WWK ARENA. Sindsdien speelde hij 145 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 26 assists.