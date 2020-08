Prachtig debuut voor Ziyech met schitterende voorassist na drie minuten

Hakim Ziyech heeft bij zijn officieuze debuut voor Chelsea slechts drie minuten nodig gehad om zijn visitekaartje af te geven. De van Ajax overgekomen aanvallende middenvelder speelde in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion namelijk een hoofdrol bij de openingstreffer van de eveneens debuterende Timo Werner.

Chelsea begon de wedstrijd aan de rechterkant en had na drie minuten spelen oog voor de diepgaande Callum Hudson-Odoi. De voormalig Ajacied had een schitterende lange pass in huis, waarna Hudson-Odoi de bal al koppend neerlegde voor Werner. Die kon vervolgens eenvoudig scoren.